Sulle strade della Granda si muore più che altrove

Nel 2023 sono stati 29 i decessi per incidenti stradali nella nostra provincia. La maggior parte è avvenuta in auto (14); dieci in moto e tre in bici, mentre due erano a piedi. A dicembre una drammatica impennata, con ben sei morti.

Nonostante numeri in sensibile calo rispetto a quelli del 2022, quando i morti furono 43, non è comunque una buona notizia. In Granda, facendo un raffronto tra numero di incidenti e decessi, si muore di più.

A dirlo sono i dati raccolti dall’Ufficio Studi e Ricerche di Fondazione CRC nell’ambito di una ricerca in corso sulla mobilità sostenibile svolta in collaborazione con DECISIO Srl. Dati che mostrano luci e ombre dell’incidentalità in provincia di Cuneo.

Pur evidenziando che gli incidenti sono in calo del 40% sul 2001, così come calano i decessi (-59%) e i feriti (-46%) e sebbene gli incidenti siano meno numerosi rispetto alla media regionale e nazionale, la mortalità è circa il doppio delle evidenze extra-provinciali e nazionali.

Un tema sul quale la Fondazione CRC da anni è impegnata in un progetto di prevenzione rivolto alle scuole, con il fine di promuovere la cultura del rispetto delle regole stradali, secondo un principio di responsabilità condivisa. A febbraio prenderà il via la nuova edizione del progetto triennale Sicuri per Scelta. Muoversi. Con intelligenza, iniziativa di educazione alla sicurezza stradale finalizzata a sensibilizzare tutti gli utenti della strada al rispetto delle norme di sicurezza e a favorire una corretta percezione del rischio.

Il progetto coinvolge Fondazione CRC, Provincia di Cuneo, Fondazione CR Fossano, Fondazione CR Saluzzo e Fondazione CR Savigliano: mette a disposizione sui 3 anni un budget complessivo di 330 mila euro. E' realizzata con la collaborazione scientifica di S.I.P.Si.Vi (Società Italiana di Psicologia della Sicurezza Viaria) e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Sicuri per scelta si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Cuneo e, per l’anno scolastico in corso, prevede una prima sperimentazione dedicata alle classi quarte degli Istituti Comprensivi (30 Istituti iscritti, per un totale di 138 classi e 2300 alunni coinvolti), ai loro docenti e alle famiglie.