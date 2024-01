Cuneo e quelle sale del Fiamma utilizzabili da decenni. Clerico: “Incontriamo i gestori per gestire un calendario”

“Confermo il non utilizzo degli spazi negli anni che vanno dal 2008 a oggi: si presume però che la convenzione sia ancora attiva. Io stessa, sollecitata dal consigliere proponente, ho scoperto la questione solo di recente”.



Parole dell’assessore cuneese Cristina Clerico che nella prima serata del consiglio comunale di gennaio per la città capoluogo ha discusso l’interpellanza presentata dal consigliere Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia) - il primo ad aver tolto la polvere sulla questione – incentrata su una possibile convenzione stesa per la prima volta nel 1994 tra Comune e gestore dei locali del cinema Fiamma (per cui le sale di proiezione potrebbero essere utilizzate dall’ente, con alcune restrizioni).



“La convenzione è ancora in atto? - si chiede il consigliere - Se sì, perché le sale non compaiono sull’elenco di quelle ‘a disposizione’ sul sito internet del Comune? Esistono altri spazi non presenti?”

Lauria: “Di chi è la colpa?”

“Ammetto di non ricordare questa convenzione – ha aggiunto Beppe Lauria (Indipendenza!) - significa che ho fatto male il mio lavoro ma genera anche questa domanda: è mai possibile che una cosa del genere sfugga a tutti, compresi gli uffici? Di chi è la colpa? Si tratta davvero di una bella sala e credo che, a saperlo, qualcuno di interessato al suo utilizzo ci sarebbe stato”.

“Sale non nell’elenco: non rispetteranno i normali parametri”

Del tema l’assessore Clerico è stata resa partecipe lo scorso dicembre proprio da Bongiovanni, a cui ha chiesto del tempo per ricostruire la questione.



Questione che parte nel 2001 con un atto unilaterale d’obbligo entrato in funzione nel 2008, che ha portato alla rigenerazione dello stabile in cui si trova il multisala Fiamma. “Serve sottolineare però che anche fossero utilizzabili, come probabilmente saranno, le sale non rispetteranno i parametri di utilizzo di quelle poste nell’elenco comunale: non vi figurano perché non sono nell’elenco perché non sono sale delle quali si può richiedere l’utilizzo ‘diretto’".



“Per comprendere la natura di tutti i rapporti – sottolinea Clerico – abbiamo bisogno di un incontro con la società gestrice. Del quale daremo conto in commissione consiliare”.