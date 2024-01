Distretto del Commercio della Valle Grana, a marzo il bando per il sostegno ai progetti strategici

“Nel complimentarci per l’ottimo lavoro svolto, vi comunichiamo il buon esito che il vostro Distretto del Commercio ha ottenuto dallo specifico bando per il sostegno ai progetti strategici”, è quanto scritto nella lettera firmata dall’assessora regionale al Commercio Vittoria Poggio e dal Presidente Alberto Cirio inviata lo scorso 14 dicembre. Una lettera di elogio al lavoro svolto, per l'obiettivo raggiunto dal Distretto del Commercio della Valle Grana. “È la gratificazione di un lavoro che ci ha visti impegnati dal mese di maggio fino alla scadenza ad ottobre – commentano soddisfatti dal Distretto -, un lavoro di squadra in continuità tra dirigenti della Regione Piemonte, Associazione Confcommercio, colleghi Amministratori del Distretto Diffuso Valle Grana e le Associazioni di categoria del territorio finalizzato alla valorizzazione del commercio tra tradizione e innovazione”.

Il Distretto del Commercio Diffuso mira infatti a valorizzare un ambito territoriale ed economico e a creare sinergie che permettano innanzitutto di mantenere vivo e funzionante il tessuto commerciale esistente e favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali. Il supporto e la sinergia tra le diverse realtà del territorio è la priorità per poter raggiungere dei risultati efficaci per le nostre attività produttive, vere protagoniste dello sviluppo dei nostri centri.

Il 25 gennaio si è svolto l’incontro con i progettisti per la preparazione del bando che aprirà presumibilmente a fine febbraio, inizio marzo e che prevede la spesa totale di €. 362.000,00 un contributo regionale di €. 250.000,00 per la parte legata agli investimenti e €. 36.300,00 per la parte corrente.

“Caraglio – fanno sapere dall'Amministrazione comunale - ha puntato molto sulla riqualificazione strutturale e funzionale del mercato di Via Roma e Piazza Cavour. Un mercato che rappresenta un momento economico importante e che riveste anche una funzione sociale aggregativa, sviluppata da tempo immemore e che, in un’epoca in cui tutto è “a distanza” e on line, il contatto delle persone può essere anche facilitato, come un tempo, dallo scambio commerciale del mercoledì mattina, dove era uso “vedersi in piazza” per fare due chiacchiere”.

Il bando prevede poi una parte riservata alle attività commerciali con il coinvolgimento di tutti i negozi di vicinato e degli ambulanti del “mercato del mercoledì” ed è volto all’ammodernamento e al miglioramento delle esteriorità di queste attività, quali ad esempio il rifacimento delle vetrine, dei dehors e dei banchi degli ambulanti.

La cifra messa a disposizione per la realizzazione degli interventi sopra descritti è di € 147.500 di cui l’80% (al Max) a fondo perduto e il restante (circa 20%) a carico del richiedente.

“Ulteriori dettagli saranno spiegati all’uscita del bando”, affermano la Sindaca Paola Falco e l’assessore competente Michela Alladio.