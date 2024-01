Giovanni Ferrero interessato a Repubblica? Gedi (per ora) smentisce

Per ora è notizia riservata, rumor che gira soltanto negli ambienti che contano (e quindi forse proprio per questo non del tutto ascrivibile all’iperuranio dell’impossibilità): Giovanni Ferrero - l’uomo più ricco d’Italia, con un patrimonio stimato di quasi 40 miliardi di euro - sarebbe interessato a comprare Repubblica, il quotidiano romano appartenente a GEDI Gruppo Editoriale e a sua volta parte del gruppo Exor di conseguente proprietà della famiglia Agnelli.



Secondo le voci a fare da mediatore per il perfezionamento del passaggio nientemeno che Mario Calabresi, direttore del giornale dal 2016 al 2019. L’accordo potrebbe prevedere il suo salpare lontano dai lidi di Chora Media, e il ritorno nel ruolo che aveva abbandonato per scelta degli editori cinque anni fa.



Un accordo del valore ancora non ben specificato - ma vicino, se non superiore, ai 100 milioni di euro - che guarda a un rilancio del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, in forte necessità di una “svecchiata” sotto tutti i punti di vista per poter giocare ad armi pari con i grandi competitor nazionali.



Il gruppo GEDI, tuttavia, al momento frena i cavalli e smentisce categoricamente il coinvolgimento del signor Nutella. Soffocando, allo stato attuale delle cose, qualunque ulteriore speculazione. Staremo a vedere.