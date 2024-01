Cuneo, frazione Passatore sotto i riflettori in Consiglio comunale

Il rapporto tra l’amministrazione comunale del Comune di Cuneo e i residenti del Passatore – per il tramite del locale comitato frazionale – sono costanti e proficui, parole dell’assessore Luca Pellegrino. Che nella serata di ieri (lunedì 29 gennaio) è stato chiamato a rispondere a un’interpellanza presentata dalla consigliere di Fratelli d’Italia Noemi Mallone.

Mallone: “Quali azioni a supporto dei residenti?”

Al centro della richiesta di Mallone alcune segnalazioni giunte dai residenti della frazione, che avrebbero segnalato a più riprese la necessità di una maggiore pulizia nel concentrico e di più sicurezza in alcuni tratti stradali contestuali alla frazione.



“Altre segnalazioni sono poi pervenute a seguito del deposito dell’interpellanza – ha detto Mallone - . Si lamenta sostanzialmente come la questione della sicurezza stradale sia già stata attenzionata all’amministrazione comunale, per ora senza risposta. Quale soluzioni è pronta ad adottare l’amministrazione?”

“Mai ricevuto segnalazioni sullo stato di pulizia della frazione”

“Con il comitato di quartiere ci siamo incontrati per la prima volta nell’autunno del 2022 e già in quell’occasione ci sono state sottolineate diverse tematiche importanti, a cui abbiamo risposto con puntuali sopralluoghi” ha risposto Pellegrino. “Le necessità evidenziate riguardavano via Borgetto e via della Battaglia, e la sicurezza delle strade pertinenziali (tra le altre) e di via del Passatore. Abbiamo già agito, stiamo agendo e progettiamo di agire”.



“Con il comitato del Passatore, piccolo nel numero di forze a disposizione ma molto attivo, abbiamo un dialogo continuativo – ha chiarito l’assessore - . Sulla pulizia e sui cestini della spazzatura mancanti, però, né noi né loro abbiamo mai ricevuto segnalazioni”.