Addio a Luisella Roasio ex titolare del "Bar Cit" di Saluzzo

Luisella Roasio in Lorenzato

Annunciata da famigliari e amici, desta profonda commozione la morte di Luisella Roasio. Aveva 66 anni ed è stata la proprietaria con il marito Marco Lorenzato di bar molto conosciuti a Saluzzo, come il bar Radio di via Piave e, fino a 5 anni fa, del "Bar Cit", in piazza Risorgimento.

Sempre sorridente, empatica, socievole, amava parlare con tutti, ricordano di lei. Era una appassionata sportiva e grande camminatrice.

Lascia il marito Marco, i figli Laura e Nicola con gli adorati nipoti, che seguiva con l’affetto profondo di una nonna ai quali dedicava il suo tempo pieno.

Sarà possibile darle l’ultimo saluto da oggi, martedì 30 gennaio dalle 15,30 nella Casa del Commiato Calosso Demaria, in via san Nicola.

Il rosario si reciterà questa sera alle 18 nella chiesa di San Bernardino, mentre il funerale avrà luogo domani, mercoledì 31 gennaio alle 10,30 sempre nella chiesa di San Bernardino.