Dalla Lilt Saluzzo il grazie per il contributo del Fitwalking del cuore

La Lilt, Lega Italiana Lotta contro i Tumori, intende esprimere un doveroso sentimento di gratitudine agli organizzatori del Fitwalking del Cuore che anche quest'anno ha riscosso un grandissimo successo permettendo una cospicua donazione di contributi alle realtà sociali del nostro territorio.

Un ringraziamento vivo e sentito in primo luogo ai fratelli Damilano, cuori pulsanti della manifestazione.

Il nostro ringraziamento va inoltre ai tanti punti vendita, saluzzesi e non solo, che hanno scelto di supportare la nostra associazione, ai nostri volontari Lilt per il loro impegno nella vendita dei pettorali, alle centinaia di singole persone che hanno scelto di sostenerci, e in modo particolare al Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita.

A tutti, con riconoscenza. La fiduciaria Lilt Saluzzo

Rosalba Pasero