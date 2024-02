La carica dei 500 'Desbela' di Scalenghe vince la tappa del Carnevale di Barge [FOTO e VIDEO]

I 500 “Desbela” di Scalenghe trionfano al Carnevale di Barge con il carro “Il suono della rinascita”.

Un carro che ha colpito la giuria per la sua imponenza, da cui emerge un enorme Zeus, e il numero di figuranti che precedevano l’allegoria. Si è classificato come miglior carro con 97 voti.

Oltre Scalenghe hanno partecipato gli altri 8 carri provenienti da: Centallo-Fossano, Villafalletto, Racconigi, Carmagnola, Luserna San Giovanni, Roletto, Nichelino e Piobesi. In gara nella prima tappa nell’ambito del concorso ‘Carnevale delle 2 Province’

Ieri sera, sabato 3 febbraio, migliaia di persone di ogni età e famiglie con bambini mascherati si sono assiepate lungo viale Mazzini per assistere alla sfilata in notturna che ha aperto il circuito del ‘Carnevale delle due Province’, con Saluzzo (la cui sfilata partirà oggi, domenica 4 febbraio alle 14) e Rivoli (domenica 11 febbraio).

Il corso mascherato, con 9 carri allegorici illuminati in maniera suggestiva, è stato presentato da Ilaria Salzotto assieme al ‘deus ex machina’ Silvio Coero Borga, assessore alle manifestazioni, si è aperto con le majorette e la banda cittadina, seguita dai gruppi di maschere provenienti dai paesi limitrofi.

Ad accoglierli Gian (Andrea Vottero) e Gina (Francesca Beltramo), le maschere di Barge, che venerdì 2 febbraio hanno ufficialmente ricevuto le chiavi della città dal sindaco Ivo Beccaria.

Con loro, in rappresentanza di Saluzzo ‘città gemellata per il Carnevale’ hanno sfilato la Castellana (Silvia Ghione) e Ciaferlin (Aurelio Seimandi) accompagnati da Ganduja e Giacometta maschere di Torino e il loro seguito.

Molto apprezzate le coreografie di tutti i carri.

Ad aggiudicarsi il premio per la ‘migliore coreografia’, con 94 voti, è stata l’allegoria di Luserna San Giovanni intitolata “L’ultimo viaggio” tra farfalle fiori e una inaspettata sorpresa finale, che non sveliamo in modo che la possano scoprire direttamente gli spettatori di oggi pomeriggio alla sfilata di Saluzzo.

Carlotta Giordano presidente della Fondazione Bertoni di Saluzzo ha portato il suo saluto complimentandosi con gli organizzatori: “Un bellissimo Carnevale in notturna che dallo scorso anno è entrato a far parte del circuito delle ‘2 Province’ vi aspettiamo a Saluzzo (domenica 4 febbraio) e per il gran finale a Rivoli l’11 febbraio, dove saranno decretati i vincitori assoluti delle tre tappe”.

Sul palco ha portato i saluti Franco Graglia - vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte che ha commentato: “Bellissimo questo Carnevale in notturna, con i carri illuminati, che ha saputo essere una forte attrattiva per Barge con migliaia di spettatori presenti. Un plauso agli organizzatori, dell’amministrazione comunale e della Pro Loco”.

A fare gli onori di casa anche l’assessore Romina Bruno Franco, presidente della giuria e l’assessore Maurizio Rasetto che si è occupato dell’aspetto logistico della sfilata.

Il sindaco Ivo Beccaria dopo aver dato il benvenuto ai presenti ha detto con soddisfazione: “Ringrazio i 9 paesi, provenienti dalla province di Cuneo e di Torino, che con i loro carri e gruppi mascherati hanno partecipato alla serata in notturna giunta alla sua seconda edizione. È talmente bella che con gli amministratori comunali e la Pro Loco stiamo già pensando alle terza”.

Gli altri carri premiati nella tappa di Barge sono stati, per la migliore meccanizzazione dell’allegoria “L’altro Mondo” di Racconigi con 91 punti e Piobesi per la migliore illuminazione, con 85 punti, che con le sue straordinarie luci ha rischiarato a giorno il carro “Cerca ora… la felicità”.

Hanno partecipato altri cinque carri tutti molto suggestivi ed imponenti, alcuni arrivavano addirittura oltre 10 metri, accompagnati dai gruppi mascherati che tra balli, musica, coriandoli, fumi colorati, stelle filanti e tanti effetti speciali, hanno lasciato a bocca aperta gli spettatori fermatisi fino a mezzanotte per vedere la gran baldoria, conclusasi poi sotto l’ala mercatale per il gran veglione di Carnevale.

Molto apprezzati anche gli aspetti enogastronomici della kermesse con la grande ‘bagna cauda’ che venerdì 2 febbraio ha aperto il Carnevale bargese, preparata dagli studenti dell’Istituto Alberghiero con la Pro Loco che ha poi cucinato i piatti di polenta e salsiccia di ieri sera.

“Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale – ha commentato l’assessore Silvio Coero Borga – ringrazio tutti i partecipanti che hanno realizzato questi bellissimi carri, i volontari della Pro Loco che con il presidente Aldo Raviolo e il vice Mario Picotto che lavorano da mesi per la preparazione e realizzazione dell’evento. Con loro tutti coloro che si sono occupati della sicurezza ed il meraviglioso pubblico è venuto a Barge per vedere il nostro Carnevale in notturna. Vi aspettiamo per il 2025!”.