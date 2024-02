Dalla Baìo all'orso di segale: al Rondò dei Talenti di Cuneo si scopre la ricchezza dei carnevali alpini

L’impresa sociale Plin – Project for Learning Innovation - torna a proporre un fitto calendario di eventi aperti al pubblico nella suggestiva cornice del Rondò dei Talenti di Cuneo (via Gallo, 1).

Gli incontri, curati da una delle tre anime del sodalizio, la società Prokalos, inizieranno sabato 17 febbraio e, idealmente, si porranno come ponte tra gli appuntamenti di fine 2023 e l’inizio dell’anno da “Capitale Alpina” della città di Cuneo.

Se nel dicembre scorso la sala conferenze di Plin aveva ospitato tre scrittori esperti di natura, paesaggio e vallate locali, i primi mesi del 2024 saranno interamente dedicati alla montagna: tradizioni, ambiente, cultura, buone prassi amministrative saranno protagonisti in città.

Un omaggio sicuramente non silente al prestigioso riconoscimento europeo ottenuto dal capoluogo della Granda. Visto il periodo dell’anno, i primi due incontri, entrambi fissati per le ore 17.30, saranno dedicati ai carnevali alpini, in particolare alla Baìo, di tradizione occitana, e al Carnevale dell’Orso di Segale, manifestazione tipica del Comune di Valdieri.

Sabato 17 il professor Piercarlo Grimaldi, etnoantropologo esperto di storia e società alpine, parlerà appunto della Baìo, ricorrenza che cade ogni cinque anni in alta Valle Varaita.

Giovedì 22 febbraio, invece, Irene Borgna, antropologa impiegata presso l’Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime, e Alessio Barale, coordinatore dell’Ecomuseo della Segale di Valdieri, racconteranno la tradizione e le leggende legate al Carnevale dell’Orso di Segale, che proprio quest’anno spegne 20 candeline dopo essere stato recuperato, rimesso in piedi e riproposto al pubblico nell’inverno del 2004.

I primi due appuntamenti saranno però solo l’assaggio di cinque mesi di una programmazione ad hoc, pensata per regalare al pubblico un’immersione nell’atmosfera montana, nella sua bellezza, ma soprattutto nel suo immenso patrimonio umano, culturale, artistico e ambientale.

Tutti gli appuntamenti sono realizzati con il sostegno di Fondazione CRC.

Eventuali prenotazioni a info@plineducation.it o al seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-carnevali-alpini-818213668107?aff=ebdsoporgprofile