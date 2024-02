Botta e risposta fra la sociolinguista Vera Gheno e le classi dell’IIS Vallauri

Giovedì mattina 1° febbraio nell’Aula magna dell’IIS Vallauri di Fossano è avvenuto un fuoco di fila di parole alimentato dalla lettura del saggio di Vera Gheno, Potere alle parole, presentato presso l’istituto in una collaborazione col Punto Einaudi per portare gli scrittori nelle scuole.

Sette classi di informatici e di liceali hanno interagito con la sociolinguista per due ore.

Le curiosità degli studenti hanno spaziato dal ruolo dell’Accademia della Crusca, all’analisi della parola “potere”, alla difficoltà di trovare sempre le parole giuste, all’uso della lingua sui social, al futuro della lingua italiana.



La passione con la quale Vera Gheno si è proposta alla platea è stata la carta vincente per non fare mancare l’attenzione e le domande. Il suo intervento ha sottolineato l’importanza di guardare ai cambiamenti senza pregiudizi di sorta: le risposte sull’uso dei social e sull’avvento dell’Intelligenza Artificiale hanno evidenziato un atteggiamento aperto alle opportunità per arricchire le proprie modalità di interazione.

Interessanti le citazioni, dotte e ben spiegate ai ragazzi, da Aristotele a McLuhan a Castells a Cioran per dare forza all’importanza della relazione sociale “dal vivo”, senza demonizzare la tecnologia.