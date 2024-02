“Più amore di così”: il 15 febbraio la Collina degli Elfi organizza una cena di gala solidale a Fontanafredda

Ci sono occasioni speciali, eventi che racchiudono storie e ringraziamenti, sapori che richiamano alle eccellenze del territorio e riescono a fare rima con la solidarietà. Ci sono momenti che sanno essere di condivisione e in cui i cuori sembrano battere all’unisono per una sola causa. Si chiama “Più amore di così”, la cena di gala solidale, organizzata dalla Collina degli Elfi per giovedì 15 febbraio alle ore 19.30 presso il Garden del Lago, a Fontanafredda (via Alba 15, Serralunga d’Alba).



Si tratterà di un viaggio all’interno di una location speciale, tra sapori, profumi ed eccellenze del territorio che si riuniranno in nome della solidarietà. A deliziare i presenti ci saranno tre maestri del gusto del territorio: Fulvio Marino di Fuocofarina, Marco Lombardo de La Ciau del Tornavento e Ugo Alciati di Guido Ristorante.



La Collina degli Elfi, con sede nell'ex convento di Craviano, frazione di Govone, ha una missione ben definita: ridare speranza ai bambini oncologici e alle loro famiglie attraverso un percorso di recupero psicofisico che permetta loro di ritornare alla vita e ritrovare la serenità perduta.



“Il 15 febbraio è una data molto importante, la Giornata Mondiale contro il cancro infantile – spiega la presidente dell’Associazione Manuela Olmo – e quindici sono anche gli anni di attività che abbiamo festeggiato a novembre. In questa occasione simbolica desideriamo condividere con tutti un gesto d'amore straordinario che abbiamo preparato insieme a tre chef molto speciali per noi. È anche un modo per celebrare un bel traguardo. Siamo diventati una struttura che è un punto di riferimento nazionale, come dimostrano le collaborazioni con gli ospedali di tutta Italia e la provenienza delle famiglie che ospitiamo da ogni regione. Ma è qui nel Roero che batte il nostro cuore ed è in questi territori che vogliamo condividere una serata speciale, spiegando senza filtri quello che facciamo e quello che abbiamo intenzione di fare in futuro”.



La cena ha posti limitati e sarà possibile prenotarsi fino a domenica 11 febbraio al seguente link: https://www.retedeldono.it/piu-amore-di-cosi. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria generale (segreteriagenerale@lacollinadeglielfi.it – 3938678014).



“Per noi questo evento rappresenta il coronamento di un sogno – aggiunge la presidente onoraria Luisella Canale, membro del Comitato scientifico della Collina –. Da questo territorio abbiamo ricevuto fiducia, sostegno e siamo riusciti a realizzare qualcosa di impensabile. Siamo diventati una realtà nazionale, aperta tutto l’anno, con 150 volontari, e vogliamo ricambiare tutto questo affetto. Abbiamo una grande responsabilità e vogliamo ogni giorno alzare l’asticella. La soddisfazione che riceviamo dalle famiglie è impagabile quando ci dicono: ‘Grazie perché ci avete fatto tornare alla vita’. Con questo evento celebriamo la vita e, insieme agli chef, le eccellenze che il territorio sa offrire e di cui anche noi facciamo parte”.