Inaugurato l'elisoccorso notturno degli ospedali di Mondovì e Verduno [FOTO E VIDEO]

"Questa è una bella serata perché inauguriamo due piste di atterraggio notturno, a Mondovì e a Verduno, che permetteranno di prelevare pazienti critici, sono 227 le superfici in Piemonte".

Così l'assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi, ha commentato l'inaugurazione delle due piattaforme che offriranno un nuovo servizio ai pazienti nelle aree del Monregalese e delle Langhe.

“L’elisoccorso - ha aggiunto Icardi - è un tassello fondamentale del Sistema dell’Emergenza sanitaria preospedaliera piemontese gestito da Azienda Zero e svolge una funzione di primaria importanza per la Sanità territoriale, proprio grazie alla costante implementazione dei siti autorizzati all’atterraggio notturno. Abbiamo operativi quattro elicotteri nelle ore diurne sulle quattro basi provinciali, ed in servizio notturno sulla base di Torino, con una media di oltre tremila interventi all’anno. Un modello di riferimento nazionale per efficacia ed efficienza, che si avvale di equipaggi sanitari altamente specializzati nella gestione di pazienti critici ad elevata complessità clinica, coadiuvati da personale tecnico del Soccorso Alpino, in grado di raggiungere il paziente anche in caso di difficoltà ambientali."

Il sistema di atterraggio notturno è stato inaugurato con due tappe, una prima a Mondovì alle 19.25 circa, alla presenza dell'assessore Icardi, del sindaco di Mondovì Luca Robaldo, del direttore Generale dell’ASL Cuneo 1, dottor Giuseppe Guerra e di una rappresentanza del personale sanitario in servizio presso il Regina Montis Regalis.

"Grazie all'assessore Icardi e alla Regione per essere vicini al settore sanitario nonostante le difficoltà e all'ASL Cn1. - ha detto Robaldo - Il servizio che inauguriamo questa sera rappresenta un valore aggiunto alla nostra struttura ospedaliera. Un grazie infine a tutto il personale sanitario e a chi c'è sempre nel momento di emergenza". “In un’area territoriale molto vasta e in buona parte collinare e montuosa, una corretta distribuzione delle elisuperfici, quale è stata garantita negli ultimi anni, consente una migliore qualità del soccorso in caso di eventi emergenziali - dichiara il Direttore Generale dell’ASL CN1, dott. Giuseppe Guerra - Inoltre, elisuperfici ospedaliere certificate per il volo notturno, offrono un servizio di eccellenza. Specificamente, nel caso del Regina Montis Regalis di Mondovì, Ospedale Spoke per l’area sud-est dell’ASL CN1, la validazione di un nuovo sito per l’atterraggio in orario notturno rappresenta un ulteriore passo avanti per trasporti urgenti, con ricadute positive nell’ambito della gestione dei pazienti critici”.







La validazione notturna di Mondovì e Verduno segue la validazione dell’area di atterraggio presso l’ospedale di Susa, all'interno delle attività di potenziamento del Servizio Regionale di Elisoccorso voluta dalla Regione Piemonte e da Azienda Sanitaria Zero, in collaborazione con le ASL Piemontesi, con il coordinamento del dottor Roberto Vacca, Direttore del Servizio Regionale dell’Elisoccorso 118 del Piemonte.





Successivamente l’Elisoccorso 118 è decollato in direzione Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, per attivare un ulteriore sito operativo in orario notturno.