Pioggia e neve, deficit del 25% in Piemonte: il bacino del Tanaro verso la siccità severa

In analogia al mese di dicembre 2023 molto caldo e, per la maggior parte, avaro di precipitazioni, anche questo inizio di 2024 ha visto le temperature medie regionali portarsi oltre 1.7°C al di sopra della media e ha fatto registrare un deficit di piogge o nevicate pari a circa il 25%.

Tale situazione si riflette naturalmente sulle risorse superficiali accumulate che sono di fatto inferiori alla norma.

In questo contesto, gli indici di anomalia di pioggia e temperatura (indici SPI e SPEI) iniziano a descrivere, sul medio e lungo periodo, una situazione di siccità moderata soprattutto tra Langhe, Roero e Monferrato, con punte severe sul bacino del Tanaro.

Le portate dei corsi d’acqua si mantengono in una situazione molto simile al mese precedente di generale deficit idrico, più significativo per il Sesia (-60%) e per il Tanaro (-55%) e con un valore complessivo di -47% in chiusura del bacino del Po.