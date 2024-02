Condannato passeur fermato ad Aisone: trasportava tre migranti pakistani

Aveva noleggiato una Fiat 500 in Portogallo per portare illegalmente alcuni cittadini nel torinese ma, al suo arrivo ad Aisone, era stato bloccato dalla Polizia di Frontiera e denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Questo quanto accadde il 26 maggio 2023 quando S. S., cittadino di origine indiana alla guida dell’auto, stava scendendo dal Colle della Maddalena trasportando tre uomini pakistani (privi di documento e permesso di soggiorno). La destinazione impostata sul navigatore era Torre Canavese.

Il conducente, accusato di fronte al Tribunale di Cuneo, era stato arrestato e sottoposto a misura cautelare.

Stamane il giudice, ascoltate le richieste di condanna e assoluzione del pm e dell’avvocato difensore, ha condannato il ‘passeur’ a un anno e quattro mesi di reclusione oltre al pagamento di 30mila euro di multa.