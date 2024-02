Envie, appello alla Regione per la manutenzione di via Vecchia Barge

Roberto Mellano, Sindaco di Envie, unitamente ai colleghi Sindaci dei Comuni di Torre Pellice (TO), Luserna San Giovanni (TO), Bibiana (TO), Bagnolo Piemonte, Barge e Revello della Provincia di Cuneo, ha scritto al presidente della Regione Cirio e agli assessori Gabusi e Protopapa per sottoporre alla loro attenzione le grosse criticità di viabilità ed impraticabilità di un tratto stradale di Via Vecchia Barge, ricadente nel Comune.

"Si tratta di una strada molto praticata dal territorio - scrive il primo cittadino - e quindi non solo per il Comune di Envie, ma di collegamento dalla Val Pellice al Comune di Saluzzo.

Il Comune di Envie non può far fronte da solo alla manutenzione della strada, che si sviluppa per Km 4,3 circa.

Essendo molto trafficata con mezzi prevalentemente pesanti necessita di un intervento risolutivo mediante, non solo la stesura di un nuovo manto di asfalto, ma di un modesto ampliamento e sopraelevazione del fondo stradale al fine di permettere il transito in doppio senso dei mezzi senza invadere i terreni limitrofi arrecando danni alla strada stessa.

Detta strada risulta poi avere sul lato a monte la pista ciclabile e per circa 2,5 Km mancante per collegare il tratto su Revello.

Siamo a chiedere pertanto - conclude Mellano - un indispensabile contributo per la sistemazione di detta strada in quanto il Comune di Envie non potrebbe mai sostenere una spesa così importante".

Ringraziando per la vostra disponibilità,

Restiamo a disposizione per un incontro, cosa gradita sarebbe presso il nostro Comune.