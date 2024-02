Anche quest'anno Oasi Giovani ha celebrato la “Giornata dei calzini spaiati”, ricorrenza che ogni anno in tutta Italia cade il primo venerdì di febbraio per sensibilizzare i bambini all'accettazione della diversità.

Si tratta di un'iniziativa nata una decina di anni fa in una scuola del Friuli, e che questa volta ha coinvolto i ragazzi più piccoli del Centro educativo post-scolastico: i bambini hanno colorato e ritagliato dei calzini di carta, rigorosamente tutti diversi. Per riflettere sul fatto che «nonostante le piccole “diversità” fossero gli stessi calzini di sempre» e che tutti potessero stare nello stesso cartellone senza distinzioni.

Riguardo i prossimi giorni, il Centro educativo resterà aperto anche nelle vacanze di Carnevale, con orario continuato, «per dare un supporto alle famiglie».

Martedì 13 febbraio, in particolare, i ragazzi dalla terza elementare alla terza media andranno al Bowling di Savigliano per festeggiare il Carnevale in spensieratezza.