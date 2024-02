Delisting di XMR su Binance e Monero a picco. Ecco un'alternativa migliore

Il recente annuncio del delisting di Monero su Binance ha scatenato un'ondata di pessimismo nel mondo delle criptovalute. L'imminente uscita di Monero dalla piattaforma di trading Binance ha fatto precipitare il valore della popolare criptovaluta incentrata sulla privacy ai minimi degli ultimi cinque mesi.

Se da un lato alcuni interpretano questa mossa come un segnale della graduale scomparsa di Binance, altri si sono affrettati a individuare altre opportunità emergenti nel panorama delle criptovalute.

Bitcoin Minetrix, in particolare, potrebbe rappresentare un'alternativa allettante, con la prevendita che si avvicina alla sua conclusione. In questo contesto di cambiamenti e incertezze, è fondamentale esaminare le implicazioni del delisting di Monero e le potenziali prospettive future per gli investitori nel settore delle criptovalute.

Scopri Bitcoin Minetrix

Binance scarica Monero. Cosa sta succedendo?

Il recente annuncio del delisting di Monero (XMR) da parte di Binance ha scosso il mondo delle criptovalute, provocando una significativa caduta del valore di questa popolare privacy coin. Binance, una delle principali piattaforme di trading di criptovalute al mondo, ha comunicato che il 20 febbraio procederà con il delisting di diversi asset, tra cui Monero, insieme ad Aragon (ANT), Multichain (MULTI) e Vai (VAI).

La notizia ha avuto un impatto immediato sui mercati, con XMR che ha perso circa il 17% del suo valore nelle ultime 24 ore. Questo crollo rappresenta una significativa svalutazione per Monero, che ha una capitalizzazione di mercato di circa 2,6 miliardi di dollari ed è una delle principali criptovalute incentrate sulla privacy.

La decisione di delistare Monero da Binance è stata attribuita principalmente alle nuove normative dell'exchange, che sembra voler rafforzare le proprie politiche di conformità normativa. I privacy token come Monero sono stati spesso oggetto di attenzione da parte dei regolatori, poiché possono essere utilizzati per transazioni anonime e potenzialmente illecite.

Tuttavia, i rischi associati ai privacy token non sono stati l'unico motivo per il delisting di Monero e degli altri token menzionati. Binance ha sottolineato che anche Aragon, Multichain e Vai sono stati delistati per motivi come basso volume di scambi, scarsa liquidità, preoccupazioni sulla sicurezza e condotta non etica o fraudolenta.

Questa nuova politica di Binance riflette un'impegno più rigoroso nella valutazione e nella selezione dei token quotati sulla piattaforma. La decisione di delistare Monero, Zcash e Horizen era già stata anticipata da annunci ufficiali, segnalando una crescente attenzione da parte dell'exchange alle questioni normative e di sicurezza.

Per gli utenti di Binance che possiedono XMR, è importante tenere presente che eventuali depositi effettuati dopo il delisting del 20 febbraio non verranno accreditati sui loro conti. Tuttavia, Binance supporterà i prelievi di Monero fino al 20 maggio, consentendo agli utenti di spostare i propri fondi su altre piattaforme o wallet compatibili.

Pertanto, il delisting di Monero da parte di Binance rappresenta un punto di svolta significativo per la criptovaluta e per il settore nel suo complesso. Questo evento sottolinea l'importanza di individuare nuovi progetti che possono sostituire quelli che sono prossimi alla pensione e una valida alternativa a XRM potrebbe essere il lancio del prossimo BTCNTX.

Cos’è Bitcoin Minetrix e perché è una valida alternativa a Monero?

Bitcoin Minetrix è una piattaforma che offre un approccio innovativo e decentralizzato al mining di Bitcoin. Contrariamente a Monero, che si concentra sulla privacy e l'anonimato delle transazioni, Bitcoin Minetrix si distingue per la sua enfasi sulla democratizzazione del mining e la generazione di ricompense passive per gli utenti.

La piattaforma utilizza un modello "Stake-to-Mine", che consente agli utenti di fare staking dei loro token BTCMTX per guadagnare crediti di mining nel cloud. Questi crediti possono poi essere utilizzati per accedere alla potenza di mining della piattaforma e guadagnare Bitcoin come ricompensa. Questo approccio innovativo rende il mining di Bitcoin accessibile a una gamma più ampia di utenti.

Bitcoin Minetrix offre una valida alternativa a Monero poiché si basa su principi di decentralizzazione e democratizzazione, promuovendo la partecipazione di individui di qualsiasi livello di esperienza nel mining di criptovalute. Inoltre, mentre Monero si concentra sulla privacy delle transazioni e sull'anonimato degli utenti, Bitcoin Minetrix si focalizza sull'accessibilità e sulla generazione di ricompense passive per gli utenti.

Inoltre, Bitcoin Minetrix presenta vantaggi unici rispetto a Monero in termini di trasparenza e sicurezza. Poiché Bitcoin Minetrix si basa su blockchain pubbliche come Bitcoin ed Ethereum, le transazioni sono trasparenti e immutabili, garantendo un elevato grado di sicurezza e affidabilità.

Inoltre, il modello di mining decentralizzato di Bitcoin Minetrix contribuisce a ridurre il rischio di centralizzazione nel mining di criptovalute, garantendo una maggiore resistenza alle manipolazioni e agli attacchi esterni.

Scopri Bitcoin Minetrix