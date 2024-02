Crisi ex Ilva, la Regione apre il tavolo di crisi permanente per salvare gli stabilimenti piemontesi

Nel corso dell’incontro si è cercato di gettare le basi per un percorso da individuare per salvare gli stabilimenti piemontesi ex Ilva con l’annunciata apertura di una tavolo di crisi permanente.

Sul gruppo siderurgica si continua a discutere sul mancato accordo con ArcelorMittal , il colosso indiano, con sede in Lussemburgo, che detiene il 62% delle quote di Acciaierie d’Italia, mentre il 38% è in mano a Invitalia , azienda governativa partecipata del Mef.

L’accordo, poi saltato, prevedeva un aumento di capitale pari a 320 milioni con il passaggio al 66% della quota di Invitalia.

L’attenzione della Regione Piemonte è sui circa 3mila addetti (tra diretti e indotto). Lo scorso 11 dicembre si era tenuto un primo incontro tra le parti nel grattacielo della Regione. A cui era seguita una nuova riunione con la presenza di sindacati e amministratori lo scorso 29 gennaio. Questa settimana, martedì 6 febbraio, c’è stata l'audizione della Regione in Commissione Industria al Senato.

Per quanto riguarda Racconigi, a quanto si apprende da fonti sindacali, è aumentata la richiesta di cassa integrazione.

“Attualmente - spiega Domenico Calabrese segretario provinciale della Fiom Cuneo commentando la situazione dell’unica fabbrica Ilva presente in Granda - la produzione è al lumicino, si ha la sensazione che ci si potrebbe fermare da un momento all’altro.”

"Bene aprire un tavolo a livello regionale - prosegue - Genova si sta muovendo con una strategia in caso la situazione dovesse precipitare mentre l’attenzione, anche mediatica, è tutta Tarantocentrica. Non vorremmo, noi mini-Ilva, ritrovarci come dei vasi di coccio in mezzo ai vasi di ferro”.

“Siamo in grave ritardo - continua Calabrese - Come Fiom siamo per una nazionalizzazione degli stabilimenti che però allo stato attuale resta una chimera. Dovendo probabilmente percorrere altre vie per un cambio di governance auspichiamo venga scongiurata l’amministrazione straordinaria. Ne conosciamo le conseguenze”

“I lavoratori dello stabilimento di Novi Ligure stanno dimostrando grande senso di responsabilità in un momento molto delicato per l’azienda. - commenta il segretario della Cisl Piemonte Luca Caretti - Vogliono lavorare e produrre e non usufruire della cassa integrazione. In questa fase di grande incertezza per il futuro della ex Ilva, il gioco di squadra che si sta facendo tra istituzioni e sindacati locali deve servire a rimanere ben agganciati al tavolo nazionale aperto a Roma tra governo e sindacati. Bene quindi il tavolo di crisi permanente sulla ex Ilva inaugurato oggi nel centro alessandrino”.

Già calendarizzati i prossimi incontri. Il 14 febbraio le parti sono nuovamente convocate in Regione, mentre il primo di marzo si terrà il secondo tavolo di crisi a Novi.

A livello più locale, dopo il 14 febbraio, si starebbe programmando un incontro con gli organi di informazione per fare il punto sulla situazione dello stabilimento di Racconigi per tenere alta l'attenzione su questo polo siderurgico.