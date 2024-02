Micun e micunetta all’ospedale civile e SS Annunziata

Le maschere del carnevale buschese Micun e Miconetta, la corte con i musici hanno allietato il pomeriggio di giovedì grasso gli ospiti dell’Ospedale Civile e della SS Annunziata con canti e balli.

Per l’occasione ospiti e operatori si sono vestiti in maschera e le stanze e i corridoi sono stati addobbati a festa.

“Questa giornate rappresentano -dice il Presidente Tommaso Alfieri – una ventata di benessere e allegria. Voglio ringraziare tutto il personale e in particolare la Direttrice Antonella Sanna per la disponibilità e collaborazione per organizzare un evento particolarmente atteso e gradito da tutti gli ospiti e dalle famiglie”