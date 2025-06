A Niella Tanaro costituito un Gruppo di cammino

Riprendendo l’invito proposto dall’ASL CN1 a tutte le Comunità di creare dei Gruppi di cammino, anche a Niella Tanaro si è consolidato un nucleo di volenterosi che tutti i lunedì si ritrovano per affrontare un percorso nei sentieri e nelle strade di campagna alla scoperta di luoghi abbandonati e/o di panorami incantevoli. L’iniziativa, nata grazie ai volontari della Pro Niella Tanaro APS ed ai loro soci, in collaborazione con l’Asl e le infermiere del Distretto Sud Est, è nata il 6 aprile, in occasione della Giornata Mondiale dell’Attività fisica, con l’evento “Attività fisica, Arte ed Ambiente”, un percorso di circa km. 8 tra strade e sentieri del paese con la visita ad alcune cappelle di Niella Tanaro che custodiscono affreschi dei secoli XV-XVI, al quale hanno aderito oltre 60 camminatori.

Visto il successo della proposta la Pro loco, con il prezioso supporto delle infermiere del territorio dell’ASL CN1 a ciò dedicate, ha creduto in tale progetto che mira a promuovere il movimento e l’attività fisica con conseguenze positive sul benessere non solo fisico, ma anche psichico e per le relazioni sociali che si intrecciano durante il cammino.

Da lunedì 5 maggio il gruppo costituitosi a Niella Tanaro si ritrova sulla piazza comunale alle ore 14.30, sempre più numeroso, per affrontare un nuovo percorso con la presenza delle gentili e disponibili infermiere del territorio che accompagnano il gruppo.

L’entusiasmo dei partecipanti è tale che i volontari ed amici della Pro loco si rendono disponibili a proseguire questo tipo di attività anche nel periodo estivo con lo studio di nuovi itinerari non troppo impegnativi ed in orari più consoni al variare delle condizioni climatiche estive.

Informazioni più dettagliate si troveranno sui social. Il Gruppo di Niella è aperto anche ai componenti di altri Gruppi del territorio o a camminatori di altri comuni.