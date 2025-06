Vicoforte intitolerà due strade a Giuseppe Fulcheri e a Leonilde Oderda

La Giunta comunale ha deliberato l’intitolazione di strade comunali a personaggi illustri, protagonisti della storia di Vicoforte: l’Ing. Giuseppe Fulcheri che, fra tante altre cariche rivestite, è stato Sindaco per ventinove anni (dal 1956 al 1985) e la Prof.ssa Leonilde Oderda, prima donna consigliere comunale di Vicoforte dal 1951 al 1956.

Le strade interessate sono l’attuale Via Al Santuario, voluta e costruita dal Sindaco Fulcheri per agevolare il tragitto verso l’allora casello autostradale di Pascomonti e lungo la quale ora sorgono le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria e gli impianti sportivi Vicesi.

A Leonilde Oderda sarà intitolata la strada che conduce da Via Marconi a Via del Castellino, parallela alla strada sottostante già intitolata al primo Sindaco Vicese Giovanni Bernardino Sargiano.

La procedura per la cerimonia di intitolazione è avviata e, dopo aver ottemperato a tutte le formalità necessarie, si provvederà ad ufficializzare la nuova denominazione delle strade comunali interessate.

"È un doveroso tributo a persone che hanno lasciato il segno nella storia recente del nostro Paese e non solo - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco-. L’Ing. Fulcheri è stato protagonista per decenni delle vicende amministrative delle vallate monregalesi ed è stato amministratore esemplare, oltre ad essere stato un dirigente d’azienda di altissimo livello. La Prof.ssa Oderda, diventando la prima donna Consigliere comunale pochi anni dopo la conquista delle donne del diritto al voto e ad essere elette, è stata antesignana di tante altre donne che nei decenni successivi hanno operato attivamente per il bene della nostra comunità, sempre distinguendosi per impegno e laboriosità".