Saluzzo, lunedì mattina 12 febbraio in cattedrale i funerali di Emilio Lombardi

Con Emilio Lombardi se ne va un personaggio che ha segnato una importante stagione della politica provinciale e regionale. Segretario di zona a Saluzzo e dirigente provinciale della Coltivatori Diretti, era stato eletto consigliere regionale per la prima volta nel 1975, poi confermato per tre mandati nel corso dei quali ha ricoperto la carica di assessore regionale all’Agricoltura e all’Ambiente.



Chiusa la parentesi regionale nel 1993, era poi passato in Provincia, come assessore-vicepresidente all’Urbanistica e altre deleghe con presidente Raffaele Costa dal 2004 al 2009.



Aveva ricoperto importanti ruoli anche in ambito bancario come vicepresidente di Unicredit.

Da parecchi anni si era ritirato dalla vita politica dopo essere stato colpito da una grave malattia. È stato un calvario lungo, denso di sofferenza, il suo, affrontato con dignità. Nei momenti in cui la malattia gli concedeva un po’ di tregua, dispensava ancora consigli e suggerimenti ad amici e amministratori.



Era nato il 28 dicembre 1938 a Lisio, paese della val Mongia al quale – pur risiedendo a Saluzzo da oltre 50 anni – è sempre rimasto affettivamente legato. Lascia la moglie Mariuccia, i figli Marcella e Davide con Manuela, quattro nipoti, Samuele, Federico, Davide e Nicola, il fratello Bruno e la sorella Elda.



Il rosario sarà recitato domani sera, sabato 10 febbraio, alle 20, nella parrocchia di Lisio, e domenica 11 febbraio alle 18 in duomo a Saluzzo.



I funerali si svolgeranno lunedì 12 febbraio, alle 10,30, nella cattedrale di Saluzzo.



Dopo il rito funebre, la salma sarà traslata a Lisio dove in parrocchia, alle 14,30, ci sarà un’ulteriore breve funzione con benedizione prima della tumulazione nella tomba di famiglia.