Alba: il nuovo asilo di corso Europa costerà oltre 3 milioni di euro

Sono stati appaltati i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido in corso Europa. Come per la maggior parte dei progetti, entro settembre, dovrà essere realizzato il 30% della struttura che sorgerà su terreni comunali, nell'area in cui si trovava l'area sgambamento per i cani. I fondi previsti dal PNRR sono 2,6 milioni più 260.000 euro (per il caro prezzi) e altri 600 mila euro di fondi comunali.

Il progetto prevede la realizzazione di una costruzione di circa 1.000 metri quadri, ecosostenibile e a consumo energetico quasi azzerato, circondata da un ampio spazio verde. La struttura sostituirà il polo scolastico di via Diaz.

A sud verrà collocata la zona dei servizi, ovvero la centrale termica, l’ambulatorio, gli spogliatoi, i locali cucina e gli uffici amministrativi e direzionali. La struttura potrà ospitare 75 bambini da zero ai tre anni, suddivisi in quattro sezioni in base all’età.

Sarà presente anche un impianto fotovoltaico che sarà di supporto per il consumo energetico diurno nei giorni feriali, così da ridurre il consumo di energia elettrica e migliorare gli aspetti di sostenibilità ambientale della costruzione.