Uffici veterinari dell'ASL Cn1: il dottor Guerra ringrazia per specifiche e chiarimenti sul servizio

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata alla redazione del nostro giornale dal direttore generale dell'ASL Cn1 Giuseppe Guerra.



***



Con riferimento all’articolo apparso sul Vostro giornale dal titolo “Verzuolo, Officina delle idee chiede chiarimenti all’Asl sugli uffici veterinari” pubblicato il 6 febbraio, si ringrazia per l'attenzione rivolta ai Servizi veterinari e al lavoro da loro prestato sul territorio nei confronti dei fruitori del servizio e degli utenti. Nello specifico il modello organizzativo che interesserà il territorio da Lei attenzionato, sarà quello già applicato in altri ambiti con caratteristiche territoriali e produttive sovrapponibili che ha riscosso pieno consenso da parte dei portatori di interesse.



Il modello sopra richiamato, riesce a coniugare sia una maggiore presenza organizzata sul territorio, con particolare riferimento alle attività legate ai Livelli Essenziali di Assistenza LEA (produttori primari e trasformatori fruitori del servizi), che rappresentano il fondamento della Sanità Pubblica, sia punti di contatto con l'utenza individuati mediante l'apertura di sportelli nelle giornate di maggior afflusso nelle città di fondovalle (giorno di mercato settimanale).



Il Dipartimento di Prevenzione di questa ASL CN1 rimane a disposizione per ogni eventuale precisazione.