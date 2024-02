“Immagino il Paradiso tutto bianco, con fiumi di latte”: Dario Osella è stato ricordato con le sue parole durante il funerale [FOTO]

“Immagino il Paradiso tutto bianco con fiumi di latte che scorre tra i prati verdi, con tante mucche bianche e un cielo colmo di stelle ed in mezzo io sul mio affezionato carrettino pieno di bidoni di latte”.

Con queste parole Dario Osella, mancato lo scorso sabato 10 febbraio, all’età di 92 anni descriveva simpaticamente come si immaginava il Paradiso.

Erano in tanti i suoi ‘collaboratori’ (termine con cui lui chiamava tutti i dipendenti, dagli amministratori agli operai del caseificio) assieme agli abitanti di Caramagna Piemonte rappresentati dal sindaco Francesco Emanuel, il vice Massimo Panero, gli amministratori del paese e dei Comuni limitrofi, assieme il consigliere regionale Paolo Demarchi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano Sergio Soave, con le autorità militari rappresentate del maresciallo Domato Damato, comandante della stazione dei carabinieri di Racconigi a dare l’ultimo saluto al ‘Re dei formaggi freschi’.

Il feretro è giunto nella chiesa parrocchiale del paese accompagnato da una lunga fila di persone che seguivano a piedi, assieme ai parenti. Il carro funebre era partito dall’abitazione della famiglia, in vicolo Sant’Abbondio, dove Dario Osella aveva iniziato nel lontano 1952 a produrre latte e burro e dove andò ad abitare dopo il matrimonio nel 1958 con la sua amata moglie Anna Carlotti, mancata lo scorso 31 agosto ad 89 anni.

Il corteo era preceduto dagli alpini dei Gruppi Ana (Osella era molto affezionato all’Arma degli alpini tanto da avergli dedicato il noto formaggio l’Alpino, una sorta di piccolo ‘brie’), a seguire i gruppi di volontariato del paese e del Racconigesi con i quali i coniugi Osella hanno sempre collaborato e supportato.

Sul sagrato della chiesa dedicata all’Assunzione di Maria Vergine, il parroco don Mario Sebastiano Mana ha accolto la salma con le preghiere di rito a cui ha fatto seguito l’ingresso in chiesa accompagnato dal coro parrocchiale, che Dario con la moglie Anna amavano ascoltare andando a messa la domenica.

Dopo la lettura del Vangelo di Matteo con la parabola dei cinque talenti, don Mario ha ricordato quelli che sono stati i ‘talenti’: “Dario Osella aveva messo in pratica ottenendo il successo in campo lavorativo, con le sue intuizioni industriali che hanno fatto sì che le Fattorie Osella crescessero sempre di più dando lavoro a molti dipendenti. Così come l’importanza che Dario, assieme a sua moglie Anna, dava nell’aiutare il prossimo e nelle relazioni sociali. Sapeva mettere sempre al centro della sua vita le persone mantenendo il carattere umile e allo stesso tempo gioviale che lo caratterizzava”.

Alla fine della Cerimonia funebre, Osella è stato ricordato dai suoi collaboratori che con voce rotta dall'emozione hanno descritto ‘Munsù Dario’ per la sua simpatia, ilarità contagiosa e sotto certi aspetti per il suo carattere goliardico che fondeva con l’essere imprenditore.

Il sindaco di Caramagna Francesco Emanuel assieme al parroco don Mario Mana ha ricordato tutto il bene che Osella ha fatto per il Paese finanziando molte iniziative del Comune e della parrocchia, degli abitanti e di coloro che avevano bisogno di un aiuto economico.

Era molto devoto alla Madonna e a San Francesco, tanto che i suoi dipendenti lo hanno poi salutato con le parole del Santo di Assisi: “Laudato sii mio Signore per averci dato il nostro signor Dario”.

All’uscita dalla chiesa una folla attendeva la bara per tributargli l’ultimo saluto.

Dario Osella lascia i figli Rossella e Gino con i nipoti (figli del fratello prematuramente scomparso) Francesco Osella, presidente della Cassa di Risparmio di Savigliano e il fratello Domenico docente universitario.

Alcuni abitanti di Caramagna hanno ricordato come lo spirito di imprenditorialità di Munsù Dario andasse oltre.

Amava fare pubblicità sui giornali e in televisione. Indimenticabile il suo carrettino trainato dai cavalli nel Carosello con la canzone “Alle fattorie” cantata da Gipo Farassino e la sua partecipazione alla trasmissione televisiva di Enzo Tortora 'Portobello' alla fine degli anni 70.

“Il signor Dario – riferisce un caramagnese – aveva partecipato a Portobello nella sezione dedicata agli ‘inventori per presentare una sua innovazione e precisamente la trasformazione del tradizionale uovo di gallina al gusto di cioccolato variando all’animale semplicemente il tipo di nutrimento. La sua intuizione lo spinse verso tutti i percorsi pubblicitari: partecipò a 'Forum' su Rete 4 di Mediaset con una causa ideata e recitata, con un suo fidato amico. Venne ripresa la sua attività anche dalla trasmissione “Mela verde” sempre su Rete 4. Dario faceva di tutto per assicurare la celebrità ai suoi prodotti”.

È così è stato. Il resto è la storia sempre in crescita e di successo dei questi ultimi 70 anni delle 'Fattorie Osella'.