Al “Vallauri” di Fossano lo spettacolo teatrale-musicale “E per questo resisto”

Nei giorni 5 e 6 febbraio 2024, nell’Aula Magna dell’I.I.S. ‘’Vallauri’’ di Fossano, è stato proposto a tutte le classi prime e seconde uno spettacolo teatrale-musicale nella ricorrenza della Giornata della Memoria. Tale spettacolo è stato presentato dal gruppo musicale FLEXUS di Carpi insieme all’attrice Elisa Lolli.

Partendo dalla Shoah, si sono dipanate storie che hanno visto come protagonisti ragazzi e ragazze vittime della persecuzione razziale.

Le loro voci hanno raggiunto gli studenti e le studentesse attraverso testimonianze scritte (diari, memorie, poesie), il cui filo che le unisce è il desiderio di resistere con ogni mezzo all’annientamento fisico e psicologico, in primo luogo attraverso la scrittura. Esse sono state efficacemente raccontate dall’attrice Elisa Lolli, accompagnata dalle musiche dei FLEXUS realizzate appositamente per lo spettacolo: un’unione tra prosa, poesia e musica dal forte impatto emotivo, che mira a legare il ricordo del passato a riflessioni sul presente, affinché non si ripetano gli errori del passato.