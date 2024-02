A Borgo bilancio positivo del commercio: nel 2023 venti aperture e dodici cessazioni

Venti aperture e dodici cessazioni di attività commerciali a Borgo San Dalmazzo nel 2023.

"Siamo soddisfatti di questo bilancio positivo - commenta l'assessora al Commercio Michela Galvagno -. Per invogliare nuove aperture, il Comune ha puntato su lavori di pulizia e decoro urbano. Nel 2024 potrebbe dare un buon impulso il bando del distretto del commercio, pensato per finanziare esteriorità nelle attività già attive e nuove attrezzature per chi aprirà un'attività".

Nel dettaglio le nuove aperture del 2023: otto negozi di vicinato non alimentare, tre gli estetisti, due gli acconciatori, due le attività di somministrazione, un tatuatore, un artigianato non alimentare, una palestra di arrampicata, un negozio di vicinato alimentare e un autoriparatore.

Le chiusure: cinque negozi di vicinato non alimentare, tre di vicinato alimentare, una media struttura mista, un negozio di commercio all'ingrosso non alimentare, un autoriparatore e un negozio di somministrazione.