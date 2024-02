Cantiere nuovo "Baruffi" a Mondovì: oggi il sopralluogo di Provincia e Comune

Sono partite oggi, martedì 13 febbraio, le operazioni di cantierizzazione che preludono all’inizio dei lavori per la realizzazione della nuova sede dell’Istituto G. Baruffi di Mondovi, in strada della Polveriera a Mondovi Piazza (leggi qui).

Si tratta di un intervento di demolizione e ricostruzione finanziato dal PNRR per una spesa complessiva di circa 13 Milioni di euro, e la fine dei lavori è prevista per marzo 2026.

“Con la giornata di oggi inizia a prendere forma il cantiere che porterà alla realizzazione della nuova sede del Baruffi: - commentano il consigliere provinciale Pietro Danna e l'assessore Comunale Francesca Bertazzoli - è un momento importante per la comunità monregalese in quanto rappresenta il primo risultato pratico di anni di lavoro amministrativo e burocratico.

Intendiamo sottolineare l’importanza di questo investimento per la città di Mondovi e per tutto il Monregalese. Investire su nuove scuole è un obbiettivo prioritario per le amministrazioni Comunale e Provinciale, e l’opportunità del PNRR ci consentirà di realizzarlo in tempi relativamente contenuti.