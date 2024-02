Frana di Case Rosse, intervento dispendioso e preoccupazioni per la riapertura completa della Statale 28

Questa mattina la frana nella frazione di Case Rosse di Pornassio ha ricevuto la visita dell’Anas. Un esame che doveva verificare la reale situazione della Statale 28 nel tratto che, a causa del notevole smottamento terroso, è transitabile a senso unico alternato regolato da un impianto semaforico.

Era presente il sindaco Vittorio Adolfo che illustra quanto è emerso da questa visita dell’azienda statale delle strade. “Entro questa settimana – spiega Adolfo – sarà redatta l’ipotesi tecnica relativa all’intervento, a seguire saranno definiti i costi che non sono indifferenti e, infine, dovranno essere reperite tutte le risorse necessarie per rimettere la viabilità nella suo normale condizione”.

Al momento, quindi, il tratto interessato della strada rimane a viabilità “controllata”.

“Mi hanno garantito – tiene a precisare il sindaco – che l’intervento sarà gestito con la massima urgenza ma questa importante via di comunicazione continuerà ad essere transitabile a senso alternato”.

Insomma, il traffico non vivrà un periodo di percorrenza facile in entrambi i sensi, sia per i piemontesi in viaggio verso la costa sia per i rivieraschi alla ricerca del verde degli abeti. Ma, in questa situazione, a maggior ragione è sempre valido il divieto di passaggio degli autotreni sulla Statale 28.

“Il divieto non si tocca – afferma perentoriamente Adolfo – la frana non è stata causata tanto dalla pioggia insistente per più di 24 ore, la responsabilità riguarda soprattutto il passaggio dei mezzi pesanti con una lunghezza di 16 metri che non sono compatibili con la sicurezza su una strada con un percorso progettato più di un secolo fa”.