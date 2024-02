"Io sono la chiave": la Crocifissione dell'artista Franco Sebastiano Alessandria esposta a Fossano

"Io sono la chiave". Questo il titolo dell'opera dal forte impatto, realizzata dall'artista piozzese Franco Sebastiano Alessandria, esposta negli scorsi giorni di fronte alla chiesa di San Sebastiano a Fossano. Si tratta di un Cristo crocifisso alto più di tre metri, interamente realizzato con chiavi e serrature antiche.

"Il nome di questa scultura, 'Io sono la chiave', ha una grande valore simbolico - spiega Alessandria - Gesù è la chiave e la sua croce è composta da tante serrature. Grazie a don Danilo, che ha voluto esporla a Fossano, dove resterà per i prossimi mesi".

L'opera è stata già esposta in diversi paesi di Langa ed è parte di una collezione di opere uniche, realizzate saldando insieme chiavi antiche, diventate la firma identificativa di Alessandria che, in un'intervista del 2022 aveva spiegato: "Dopo aver fatto delle mostre in Francia e a Monaco, in cui spesso ricorreva il tema delle chiavi, una nota stilista che mi chiese se, avendo a disposizione delle chiavi, fossi capace di creare una scultura.

Siccome da giovane non sono andato al liceo artistico, perché di soldi non ce n'erano, ma sono andato a lavorare e ho imparato a saldare e a lavorare il ferro, questo mi ha lasciato una grande manualità. Mi sono state recapitate circa 20mila chiavi dal Marocco. Erano chiavi antiche che però raccontavano tutte una propria storia, depositarie di generazioni di gioie e dolori, di nascite e di morti, di perdite e di desideri e ho iniziato a realizzare le sculture fatte di chiavi, saldate tra di loro per aprire nuove porte e nuovi sogni".