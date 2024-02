"Ti taglio la gola, ti faccio a pezzetti": tre anni di carcere a un 49enne per le violenze sulla compagna

“Non vali nulla, fai schifo. Ti taglio la gola, ti faccio a pezzetti”. Sono alcune delle frasi e delle minacce che le riservava quando, qualche anno fa, convivevano insieme alle porte di Cuneo. Parole, quelle di lui, spesso accompagnate dalle botte. Poi arrivò anche la valutazione dell’ospedale, che le refertò un trauma facciale con una prognosi di 7 giorni. Come descrissero i medici nella loro relazione, la donna era stata colpita con calci e pugni anche sul volto.

Questo fu l’apice di maltrattamenti che durarono un anno, dall’aprile 2019 a quello del 2020, e per i quali è finito a processo di fronte al Tribunale di Cuneo. Originario della Costa d’Avorio, classe 1975, l’uomo ha dovuto difendersi anche dall’accusa aggravata di lesioni. La convivente, che lo denunciò, ha deciso di non costituirsi parte civile.

Nel corso dell’istruttoria è emerso anche che la chiuse in casa per impedirle di uscire, che per gelosia le controllava continuamente il cellulare e che tentò di colpirla con una stecca da biliardo: “P…..a, non vali nulla”, le diceva. Per il pubblico ministero nessun dubbio circa il riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato. La difesa, di contro, ne ha sostenuto l’innocenza: tutto sarebbe stato male interpretato da parte della donna.

A mettere un punto alla triste vicenda, almeno in primo grado, è stato il giudice, che ha condannato l’uomo a 3 anni e 2 mesi di carcere e interdicendolo dai pubblici uffici.