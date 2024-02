L'Anima Festival di Cervere annuncia il ritorno di Ermal Meta

Dopo l'annuncio di Mahmood, che abbiamo ammirato sul palco dell'Ariston di Sanremo con il brano "Tuta Gold", ritorna Ermal Meta per Anima Festival.

"Siamo davvero felici di ospitare nuovamente Ermal Meta che è già salito sul palco dell'Anfiteatro dell'Anima nel 2018. Abbiamo davvero tanti bei nomi in arrivo e siamo certi che il pubblico saprà apprezzare e dimostrarci l'affetto, come fa ormai da quasi un decennio", commentano i fratelli Ivan e Natascia Chiarlo, da nove anni ideatori e organizzatori di Anima Festival.

Appuntamento dunque nella suggestiva location dell'Anfiteatro dell'Anima di Grinzano a Cervere, abbracciati dalle Langhe da una parte e dalla catena montuosa del Monviso dall'altra.

ERMAL META ANNUNCIA IL NUOVO TOUR DOPO L’USCITA DEL SUO NUOVO ALBUM IN PRIMAVERA

Nel giorno del suo ritorno sul palco del Teatro Ariston come ospite di Maninni, Ermal Meta ha annunciato il tour che in estate lo porterà sui palchi più importanti della penisola. Un nuovo spettacolo che segna il ritorno del cantautore alla dimensione live in un anno per lui molto importante. Il tour sarà infatti anticipato in primavera dall’uscita del nuovo album di Ermal Meta che sarà il cuore pulsante della scaletta del concerto.

I biglietti del tour, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, sono in prevendita su TicketOne da ieri, lunedì 12 febbraio.

