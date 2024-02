Piemonte, aumentano le esportazioni: non quelle del vino di Langhe, Roero e Monferrato

Le esportazioni piemontesi nel 2023 hanno affrontato un'insolita battuta d'arresto, con alcuni settori che hanno registrato una flessione. Tra questi, spiccano le esportazioni di vino di Langhe, Roero e Monferrato (-3,5%), nocciola e frutta piemontese (-11,2%): un calo che è avvenuto durante i primi nove mesi dell'anno rispetto al 2022. Mentre per quest'ultimo settore i risultati sarebbero stati influenzati dalla scarsità di offerta legata soprattuto al meteo avverso, il segno meno per i vini potrebbero essere un fattore congiunturale, dopo un 2022 che aveva visto un +5,6% rispetto al 2021 (+22,4% rispetto al 2019).

Secondo il Monitor dei Distretti del Piemonte, curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, le esportazioni complessive sono state pari a quasi 9,5 miliardi di euro, con un aumento del 4,7% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, questa crescita è stata mitigata dal calo delle esportazioni di alcuni settori chiave.



Il distretto dei Vini di Langhe, Roero e Monferrato ha segnato una contrazione nelle vendite per 55 milioni, contribuendo così al rallentamento complessivo. Anche il settore della frutta e della nocciola piemontese hanno avuto un calo delle vendite per 29 milioni di euro.



Nonostante queste ombre, in generale i distretti piemontesi hanno superato la media nazionale, mostrando una forte resilienza grazie alla loro specializzazione produttiva e alla competitività sul mercato internazionale.



Alcuni settori, infatti, hanno registrato una crescita significativa. Tra essi, spiccano la moda, la meccanica e l'agro-alimentare, che hanno trainato l'aumento complessivo delle esportazioni.

Le esportazioni verso i nuovi mercati sono state particolarmente positive (+9,4%), con una crescita trainata principalmente da Cina, Turchia, Messico, Arabia Saudita e Romania. Anche verso i mercati maturi c'è stato un aumento (+2,5%), con Irlanda, Regno Unito e Francia in testa.

Nonostante le sfide incontrate nel 2023, Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, rimane ottimista sul futuro dei distretti piemontesi. "La capacità competitiva dei distretti piemontesi emerge anche in un trimestre di generale rallentamento dell’export".