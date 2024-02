Camion si ribalta tra Saluzzo e Moretta e perde gasolio. Sul posto i Vigili del Fuoco e i tecnici di Arpa

E' avvenuto intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì 14 febbraio, l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un camion, che si è ribaltato sulla strada provinciale 663 in via Torino a Saluzzo, in direzione Moretta.

Per l'incidente stanno intervenendo sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Saluzzo e Cuneo, chiamate insieme ai soccorsi del 118 e ai Carabinieri.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, che sono in fase di accertamento, ma fortunatamente il conducente del mezzo non ha riportato ferite gravi.

In seguito al ribaltamento del mezzo il serbatoio ha disperso il gasolio al suo interno, richiedendo il sopralluogo dei tecnici di Arpa Piemonte della sezione di Cuneo per i prelievi del caso, per scongiurare eventuali rischi ambientali.

Momentaneamente la circolazione risulta regolare, poi verrà interrotta con la chiusura della strada solamente quando arriverà il carro attrezzi per la rimozione del mezzo.