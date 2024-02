Domani e domenica due nuovi laboratori per bambini nell’ambito della mostra “Charles M. Schulz - Una vita con i Peanuts”

Sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 alle ore 16, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC a Cuneo (via Roma, 15), continuano i laboratori gratuiti dedicati alle famiglie nell’ambito della mostra “Charles M. Schulz – Una vita con i Peanuts“, realizzata presso lo Spazio Innovazione (via Roma, 17) da CRC Innova e dall’associazione culturale Cuadri, con il contributo della Fondazione CRC. L’iniziativa “La cuccia di Snoopy” permetterà ai partecipanti di essere protagonisti di nuove storie, partendo da luoghi e oggetti famosi del mondo Peanuts.

L’appuntamento è dedicato alle famiglie con bambini a partire dai 6 anni, con prenotazione obbligatoria sul sito www.fondazionecrc.it. L’esposizione “Charles M. Schulz, una vita con i Peanuts. Mostra immersiva nell’opera del più grande cartoonist del XX secolo” ha già accolto oltre 12.000 visitatori ed è aperta, ad ingresso libero, dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.Ne “La cuccia di Snoopy” le attività con l’attrice e doppiatrice Eleni Molos, accompagnata dallo sceneggiatore Mario Mucciarelli, prenderanno il via grazie agli oggetti ricorrenti delle strisce di Charles Schulz: la pallina e il guanto da baseball, la copertina di Linus, il pallone da football che Charlie Brown non riesce mai a calciare o il sacchetto del pane che è solito infilarsi in testa per rifugiarsi in sé stesso. Questi e altri oggetti accompagneranno i bambini in un percorso di scrittura creativa attraverso la quale inventeranno personaggi e accadimenti, magari un po’ inverosimili ma sicuramente divertenti. Le storie saranno rappresentate anche attraverso fotogrammi che vedranno i bambini diventare attori. Dopo questo primo fine settimana, i laboratori torneranno in programma sabato 9 e domenica 10 marzo, alle 16,30, presso l’Aula del Rondò dei Talenti (Via Luigi Gallo 1, Cuneo).

L’esposizione “Charles M. Schulz, una vita con i Peanuts. Mostra immersiva nell’opera del più grande cartoonist del XX secolo”, permette ai visitatori di entrare in dialogo con la vita di Schulz e di immergersi nel mondo ideato dal fumettista: storia, timeline e curiosità sono raccontate attraverso oggetti, videowall e applicazioni interattive. Uno spazio della mostra è dedicato ai più piccoli per conoscere i personaggi di Schulz in chiave ludica e interattiva, interagendo anche attraverso frasi celebri e disegni. L’esposizione è realizzata in associazione con il Charles M. Schulz Museum di Santa Rosa in California, curata dallo storico e critico del fumetto Federico Fiecconi con exhibition design and experience a cura di Centrica S.r.l. La mostra è realizzata in collaborazione con Peanuts Worldwide, LLC e Dall’Angelo Pictures, Normaal e con Rai Kids, Media Partner, grazie al contributo di Fondazione CRC e il sostegno di Generali, ACDA, Giuggia Costruzioni, Gino, Sedamyl, Bottero, Tesi Square e con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Città di Cuneo.