Saluzzo dice addio a Clara Vada: aveva gestito la storica tabaccheria di via Spielberg

Oggi a Saluzzo il funerale di Clara Fraire, vedova Vada, di anni 91. Fino alla pensione aveva gestito la storica tabaccheria di via Spielberg, ora portata avanti dal figlio Giuseppe con la moglie.

Con il marito Sebastiano, entrambi originari di Revello, dopo aver lasciato la campagna, avevano aperto il negozio di Tabacchi a Saluzzo nel 1964, sempre in via Spielberg, ma in quegli anni nella parte opposta della strada.

"Donna forte, allegra, sempre sorridente" come viene ricordata, è stata in famiglia un grande sostegno per i figli ed il volto cordiale e disponbile dietro il bancone del negozio, dove ha lavorato tutta la vita, senza concedersi ferie e riposi.

Lascia i figli Maria, Giovanni e Giuseppe con le rispettive famiglie, gli adorati nipoti e tutti i parenti.

I funerali si svolgono oggi venerdì 16 febbraio alle 15 in Duomo. La salma sarà sepolta nella tomba di famiglia nel cimitero di Revello.