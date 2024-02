Sopralluogo al cantiere della scuola di Costigliole Saluzzo

Commenta il sindaco Fabrizio Nasi: "Siamo soddisfatti dell'andamento dei lavori. Abbiamo potuto appurare quanto non si vede dall'esterno, ovvero che gli impianti sono in avanzato stato di realizzazione. Ci complimentiamo con l'impresa per l'ordine, la pulizia e la sicurezza adottate nel cantiere. Siamo certi che il "prodotto" che verrà consegnato alla popolazione costigliolese nei prossimi mesi è di altissima qualità e garantirà agli studenti e agli operatori di vivere e lavorare in un contesto di benessere ambientale".