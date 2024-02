Mondovì, è andato avanti l'alpino Giovanni Aimo del gruppo di San Giovanni dei Govoni

È andato avanti l'alpino Vanni Aimo del gruppo delle penne nere di San Giovanni dei Govoni.

Già capogruppo e vice presidente della seziona ANA di Mondovì, si è spento ieri, venerdì 16 febbraio, all'età di 80 anni.

"La perdita di Vanni - commenta il sindaco Luca Robaldo - è un grave dolore per me, per gli Alpini e per tutta la Comunità. Perdo un amico caro una persona che mi ha accompagnato nei primi passi della vita professionale e amministrativa.