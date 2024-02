A Garessio partecipato confronto su sanità pubblica e assistenza socio assistenziale nelle vallate montane

Il sindaco di Ormea e presidente dell'Unione Montana Alta Valle Tanaro, Giorgio Ferraris , ha evidenziato l'importante del presidio 118 in valle: "Si tratta del punto 118 con il più piccolo numero di utenza, è importante difenderlo, poiché costituisce un servizio essenziale per la popolazione".

Lista d'attesa e diritto alla salute, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. Questi i punti sui quali si è concentrato Carlo Banchini, referente del Comitato "Vivere la Costituzione", nato alla fine della pandemia con l'obiettivo di vigilare e raccogliere le esigenze dei cittadini. Un appello, quello di difendere la sanità pubblica e l'accesso ai servizi, che verrà ribadito a maggior ragione in vista delle elezioni regionali.

Elio Lodi, presidente di Auser Piemonte, ha presentato l'attività dell'associazione Autogestione Servizi, che è impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. Presente su tutto il territorio nazionale l'Auser si rivolge in maniera prioritaria agli anziani, ma è aperta alle relazioni di dialogo tra generazioni, nazionalità, come, di recente, è stato evidenziato a Mondovì, in occasione di una sinergia tra l'istituto alberghiero e l'associazione per un progetto di alternanza scuola lavoro intergenerazionale.

Diversi gli interventi del pubblico che ha anche portato testimonianze dirette relative a problematiche quali: mobbing tra il personale sanitario, carenza di personale sanitario e numero chiuso nelle facoltà infermieristiche, importanza della prevenzione, ruolo della sanità privata e qualità della vita.