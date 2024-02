A Mondovì si inaugura la casa delle associazioni grazie al recupero dei locali delle ex medie "Gallo"

Le associazioni di Mondovì avranno una 'casa', un luogo dove potersi riunire e incontrare per progettare iniziative ed eventi per la Città.

Sarà inaugurata sabato 24 febbraio la nuove sede dedicata ai sodalizi culturali cittadini, sita in via delle Scuole, nei locali delle ex medie "Francesco Gallo", al civico 31. Si tratta di uno dei numerosi "contenitori vuoti" del rione di Mondovì Piazza che, finalmente, troverà nuova vita, diventando punto d’incontro ed esercizio delle attività di associazioni, di circoli e delle consulte regolarmente iscritte all’Albo comunale.

La sede, che custodisce numerose decorazioni di pregio, metterà a disposizione 14 uffici, una sala riunioni e servizi igienici e sarà fruibile tutti i giorni. L'assegnazione degli dei locali, di proprietà del Comune, avrà durata quinquennale, con un contributo simbolico di 10 euro mensili.

"Un atto dovuto visto il fervore associazionistico che da anni anima la nostra città - avevano spiegato il sindaco Luca Robaldo e gli assessori Francesca Botto, in occasione dell'approvazione in consiglio comunale in occasione dell'approvazione della misura - "In un periodo complesso dal punto di vista socioeconomico, le realtà associative rivestono un ruolo centrale per l’intera comunità monregalese, andando ad alleviare emergenze sociali e sanitarie e proponendo attività culturali, sportive ed educative. Un’azione capillare e incisiva che, come Amministrazione, non potevamo non premiare almeno con l’individuazione di una sede collettiva atta ad ospitare le realtà più storiche e attive".