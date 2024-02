Gestione rifiuti in 85 Comuni del Monregalese: mercoledì mattina il presidio dei sindacati

Entra nel vivo lo scontro sull'appalto rifiuti, indetto dal Consorzio Acem relativo ad 85 Comuni dell'area Cebano-Monregalese, affidato alla Proteo Ambiente Impresa Sociale.

Le sigle sindacali annunciano in una nota un presidio per mercoledì 21 febbraio “visto il mancato accordo – scrivono - verificatosi durante l'incontro per il cambio appalto sugli 85 Comuni del Monregalese con la Proteo Ambiente Impresa Sociale come aggiudicataria del servizio di Raccolta, Trasporto dei rifiuti Urbani e altri servizi di Igiene Urbana, Lotto unico di 85 Comuni” -CIG 9903997 CDD, le scriventi OOSS, congiuntamente con i lavoratori di tutte le ditte affidatarie dei servizi di competenza ACEM, hanno proclamato e deciso di tenere un presidio che si svolgerà il giorno 21 febbraio, dalle ore 10.00 alle 12.30, nella Piazza Santa Maria Maggiore antistante la sede del Consorzio.

Si richiede – proseguono nella nota - che durante lo svolgimento del presidio una delegazione venga ricevuta sia dai vertici del Consorzio, sia con la presenza dell’Ill.mo Sindaco della Città di Mondovì, ai fini di illustrare le motivazioni della mobilitazione. E’ stata avvisata la Questura di Cuneo per quanto di competenza. In attesa di un riscontro, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti”.