Provincia: Robaldo e Astesano in valle Maira per sopralluoghi alla viabilità

Il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere provinciale delegato Mauro Astesano sono stati nei giorni scorsi in valle Maira per un sopralluogo lungo la strada Provinciale 422 per verificare di persona le condizioni della viabilità e gli interventi più urgenti e che richiedono particolare attenzione.

“Ci siamo fermarti lungo la strada provinciale – spiegano Robaldo e Astesano – nei punti più critici e poi in municipio ad Acceglio per fare il punto della situazione con gli amministratori locali. Le necessità sono tante e riguardano bitumature, ma anche interventi strutturali su alcuni ponti, muretti di sostegno, sistemazione di frane e reti paramassi. Era importante verificare di persona queste situazioni. Prossimamente saremo in valle Grana per una giornata analoga”.