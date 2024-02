Morto a 33 anni per un malore: lutto a Genola per l'improvvisa scomparsa di Giorgio Borello

"Poche e semplici righe per stringere in un grande abbraccio le famiglie Borello e Gullino. La perdita di un figlio non dovrebbe mai essere parte della vita di un genitore. La Comunità di Genola, costernata, vi è vicina nel ricordo di Giorgio".

Con queste parole il sindaco Flavio Gastaldi, su Facebook, ha voluto esprimere il cordoglio suo, della giunta e dell'intera amministrazione genolese per la morte di Giorgio Borello, deceduto nella serata di ieri, a soli 33 anni, stroncato da un malore improvviso.

Il giovane era titolare di un'azienda di commercializzazione vini con il fratello Stefano. Oltre a lui, lascia la madre Viviana Gullino, consigliera comunale di maggioranza molto attiva nel volontariato locale, e il papà Giuseppe.

Il funerale sarà celebrato giovedì 22 febbraio alle 14.30 nella chiesa del paese, dove domani sera alle 19 ci sarà la recita del Rosario.