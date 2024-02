Cuneo, si presenta il volume "Vincere la pace: sogno e sfida per l'Europa"

Dopo “SOGNARE EUROPA. Sperare in tempo di guerra”, APICE è pronta a tornare alla vostra attenzione con il nuovo volume “VINCERE LA PACE: sogno e sfida per l’Europa”.

Con “Vincere la pace”, APICE si pone l’ambizioso obiettivo di fornire un piccolo manuale utile per fare il punto, in vista delle elezioni europee del prossimo 9 giugno, sul lungo cammino dell’integrazione europea dalla nascita ai giorni nostri, su alcune delle principali sfide che l’UE sta affrontando in questi difficili anni (cambiamenti climatici, PNRR e politiche migratorie) e su quanto succede alle frontiere dell’Unione e oltre, in un contesto globale in profonda trasformazione. A questo, si affianca una piccola e agile “mappa” per orientarsi nel difficile contesto delle Istituzioni europee e dei loro meccanismi di funzionamento.

Anche in quest’occasione l’opera è impreziosita da una selezione di vignette della rassegna Eurohumor, il concorso promosso dall’Associazione Primalpe-Costanzo Martini che ha visto la partecipazione di vignettisti provenienti da tutto il mondo.

Il nuovo volume sarà presentato da tre dei suoi quattro autori (Adriana Longoni, Denise Arneodo, Franco Chittolina e Luca Giordana) mercoledì 28 febbraio alle ore 18.00 presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo, in via Roma 28 (Cuneo).

Introduce Cristina Clerico, Assessora alla cultura del Comune di Cuneo.