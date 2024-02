Da giovedì al Monviso il primo film da regista di Margherita Buy

Esce giovedì 22 febbraio, distribuito da Fandango, il film “Volare”, che vede l’esordio alla regia di Margherita Buy. La nota attrice, annoverata tra le migliori della sua generazione (Le fate ignoranti, Caterina va in città), ha trovato l’ispirazione per la nuova pellicola nella sua fobia per il volo. La notizia è che il lungometraggio arriva al Cinema Monviso di Cuneo (via XX settembre, 14) per una “prima” nazionale. Il film è in programmazione da giovedì 22 a lunedì 26 febbraio, tutti i giorni alle ore 21, con l’aggiunta della proiezione delle 18.30 il sabato, e delle 16 e delle 18.30 la domenica.

Di seguito la trama: Anna B. è un'attrice con una carriera avviata, un film da girare in Corea e una dannata paura di volare. L'aviofobia, ereditata dal padre come una malattia, ha condizionato la sua vita, la relazione con la figlia che vuole volare a Stanford e con la sua agente che vuole 'spedirla' oltre i confini della fiction nazionale. Abortito l'ultimo volo, (si) è costretta a terra e ai piccoli compromessi delle cose terrene. Ma capirà molto presto che giù dallo schermo non ci sono controfigure e qualche volta tocca buttarsi. Decide allora di iscriversi a un corso per aggirare le sue strategie di evitamento. Uno stage antistress per accendere i motori e finalmente decollare.

Gli eventi del Cinema Monviso non terminano con la programmazione ordinaria. Martedì 27 febbraio, alle 21, sarà ospite della sala il grande alpinista francese Patrick Gabarrou. Presenterà il suo ultimo film "Tre piccoli passi tra terra e cielo", inoltre, in dialogo con Cristiano Bastonero, responsabile del Soccorso Alpino Alpi Marittime, racconterà le sue straordinarie avventure alpine. L’evento è organizzato dal CAI - Sezione di Cuneo e Nuovi Mondi Festival, in collaborazione con Il Comune (all’interno della programmazione di “Cuneo Città Alpina”). Prenotazioni al link: https://www.mailticket.it/manifestazione/AU38?fbclid=IwAR3kZ4O5fpdPhx7zCMsEOBLo-5JoMXiz-K1kxlCw-IqbPSvVHYxa_D43WZs.

Infine, si segnala che mercoledì 28 febbraio, alle 21, nella sala del Monviso, è in programma una conferenza organizzata dall’associazione ProNatura.

Per ulteriori informazioni sulla programmazione, che può subire variazioni, è consigliato consultare il collegamento: https://www.comune.cuneo.it/cultura/cinema-monviso/proiezioni.html. In alternativa è possibile contattare l’Ufficio Spettacoli del Comune di Cuneo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, ai numeri 0171.444.812 – 818, o ancora, nelle ore serali, l’interno del cinema: 0171.444666. I biglietti sono acquistabili il giorno dell’evento all’indirizzo http://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx a partire dalle 9, oppure direttamente presso la biglietteria del Cinema da 30 minuti prima della proiezione.