L'AO S. Croce e Carle festeggia i dieci anni del Centro Accoglienza e Servizi di Cuneo

“10 anni di CAS a Cuneo. L’evento organizzato dall’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle è in programma giovedi 29 febbraio dalle ore 15.30 (con termine dei lavori alle 17,45 e, a seguire, aperitivo) a Cuneo presso il salone di rappresentanza dell’ospedale S. Croce (via Michele Coppino 26).



Dopo i saluti istituzionali e l’intervento introduttivo della Direzione Generale, toccherà al direttore della struttura complessa Oncologia dell’Azienda, Gianmauro Numico a ricordare le tappe della nascita del Centro di Accoglienza e Servizi presentandone l’organizzazione.

Seguiranno l’illustrazione dei dati di attività e, verso le 16.30, una tavola rotonda moderata dal direttore sanitario di Presidio Arianna Vitale e dal risk manager Anna Poglio, con l’intervento delle strutture che partecipano ai Gruppi Interdisciplinari Cure (GIC).

Il Centro Accoglienza e Servizi (C.A.S.) è la struttura di riferimento del paziente nell’ambito della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta in termini di assistenza, orientamento e supporto.



Il CAS, situato di norma presso i Servizi Oncologici delle Aziende Sanitarie ad esso afferenti, svolge un duplice ruolo: accoglie il paziente, informandolo in merito ai servizi erogati, alle modalità di accesso, alle prenotazioni; svolge mansioni sul versante amministrativo-gestionale lungo tutto il percorso diagnostico-terapeutico prevedendo alcune attività come, ad esempio, l’attivazione del Gruppo Interdisciplinare Cure di riferimento; la verifica della presa incarico del paziente e della continuità assistenziale; la prenotazione delle prestazioni diagnostiche preliminari; la creazione e l’aggiornamento della scheda sintetica oncologica del paziente; la gestione della documentazione informatica.



L’evento Cuneese si pone l’obiettivo di fare un bilancio dell’attività del CAS dell’Azienda Ospedaliera e della sua operatività sul territorio.