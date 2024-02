Quattrocentosedici trattori a Fossano: lungo corteo in via Roma [FOTO e VIDEO]

Il corteo dei trattori in via Roma a Fossano

ORE 13

I trattori parcheggiati in piazza Panero, secondo le stime degli organizzatori, sarebbero 416. La piazza verrà abbandonata, come da accordi con le forze dell'ordine, alle 14. Domani, sabato 24 febbraio, una piccola delegazione di Agricoltori Indipendenti, sarà presente sotto l'ala di piazza Foro Boario con animali al seguito.

Il corteo si sta concludendo adesso con arrivo in piazza Panero. A breve tutte le vie saranno nuovamente percorribili.



Nel primo pomeriggio possibili disagi per deflusso trattori verso Cuneo, Mondovì e Bra.



Fino a oggi alle 18 divieto di sosta su tutta piazza Panero.



Fino a domani alle 18 divieto di sosta e transito su tutta piazza Dompè.

ORE 12

Il corteo ha attraversato la città ed è in fase di rientro. Tutte le strade risultano riaperte al traffico, a parte via Narzole e via Salmour.

Ecco il video del corteo:

ORE 11

I trattori sono partiti da piazza Panero in direzione via Roma. Una quarantina i mezzi in corteo.



Come da ordinanza sono chiuse per il corteo di oggi le strade via Marconi, via Roma, un pezzo di viale Regina Elena, viale Vallauri, via San Michele, corso Trento, via Narzole, via Salmour, via Foro Boario.

ORE 10.30

La piazza si sta riempiendo. A breve è prevista la partenza del corteo verso via Roma. Da una prima stima, i trattori sarebbero oltre 150. In piazza, a sostegno degli Agricoltori Indipendenti, anche il sindaco Dario Tallone e il consigliere regionale Matteo Gagliasso.



Guarda il video:

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Stanno convergendo in centinaia verso Fossano, teatro dell'ennesimo ritrovo per la protesta degli agricoltori che non si arresta. Il raduno è previsto in piazza Clemente Panero, alle spalle del complesso comunale di piazza Dompè, destinato alle politiche agricole.

In questo momento anche le strade della Granda in direzione della città degli Acaja stanno soffrendo: al raduno sono attesi quasi 300 trattori. Alle 10 la partenza da piazza Dompé per la sfilate nelle strade del centro città.

Sulla SP 231, che da Alba porta a Fossano, il traffico procede a rilento, ma non è bloccato. I manifestanti di tanto in tanto accostano i loro trattori per permettere agli automobilisti di poterli sorpassare: un segno che da sempre sottolinea il senso di responsabilità degli agricoltori i quali non intendono creare problemi alla cittadinanza, ma semplicemente esporre in modo evidente le loro difficoltà.