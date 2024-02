Idee per trascorrere nella Granda questo ultimo fine settimana di febbraio

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione per eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

Il Carnevale di Mondovì con le sue maschere tipiche, il Moro e la Bela Monregaleisa, ha in programma il 25 febbraio la tradizionale parata di carri allegorici, feste in maschera e molto altro.

La grande sfilata avrà inizio dalle 14.30 sul tradizionale circuito “ad anello” a Mondovì Breo. La partenza è prevista da corso Statuto, poi il coloratissimo serpentone si snoderà verso il ponte Nazionale, risalirà in via Durando per poi ridiscendere via Malfatti, transiterà sul ponte della Madonnina ed arriverà in prossimità di piazzetta Levi, dove sarà posizionato il palco per la giuria e le autorità. Tra i protagonisti non ci saranno solo i grandi carri, opere di ingegno, di artigianato, di tecnica e di fantasia, ma anche i gruppi mascherati, bande musicali e gruppi folkloristici.

Domenica, meteo permettendo, si alzeranno anche le mongolfiere. Presso piazza Cesare Battisti sarà attivo lo street food. Al termine della sfilata si terrà la premiazione alla Cà del Moro, presso il Dancing Christ. L’evento, a partire dalle 21, è ad ingresso gratuito.

Info: www.facebook.com/carnevaledimondovi

In Valle Stura avrà luogo il secondo fine settimana dedicato al Carnevale di valle. Appuntamento questo fine settimana a Demonte. Sabato 24 febbraio alle 19.30 è in programma la grande cena in maschera al Palatenda di Demonte, menu su prenotazione a 25 euro, posti limitati; alle 21.00 ci sarà la presentazione delle maschere e, a seguire, la serata danzante con il "Duo per Due"; il Gran Veglione in maschera proseguirà con i BTRK dj. Domenica alle 14.30 ci sarà la Grande sfilata per le vie del paese. Dalle 17.30 è previsto il grande ballo di chiusura con l'orchestra "I Roeri" presso il Palatenda ad ingresso libero, con la possibilità di fare apericena al costo di 10 euro.

Info: pagina Facebook la cricca ed Demunt

Domenica 25 febbraio si correrà “La Mezza del Marchesato” tra i Comuni di Saluzzo (partenza e arrivo), Manta, Lagnasco e Verzuolo. Sarà una corsa tra vie medievali, Castelli, frutteti pronti a prepararsi per la nuova stagione e una festa finale, una grande tavolata comunitaria con polenta che sarà l’omaggio del Comitato della Municipalità di Castellar. La Fondazione Amleto Bertoni rilancia così un evento atteso dai podisti, con i suoi 21,097 km di gara, e dai cittadini saluzzesi che potranno vivere una domenica di festa. Info: www.facebook.com/LaMezzadelMarchesato



Le Notturne Musicali del 2024 a Trinità di Entracque sono ciaspolate guidate con le stelle, la luna e la musica. Sono in programma il 24 febbraio, il 23 marzo, il 20 aprile con la guida Parco Luisa Sorrentino e la musicista Silvia Mattiauda. Ritrovo e partenza da Trinità di Entracque presso la Locanda del Sorriso alle 18.30. Al rientro: cena presso la Locanda con possibilità di pernottamento e noleggio racchette da neve. Tariffa: 15 euro per l'escursione con guida e musicista, 20 euro cena, bevande escluse. Iscrizione obbligatoria.

Info: www.areeprotettealpimarittime.it/news/3057/notturna-musicale

Sabato 24 febbraio, a partire dalle 21.00 presso il Centro Fondo Festiona è in programma uno spettacolare trekking in notturna nei dintorni del Centro Fondo in compagnia di guide naturalistiche e astrofile di "Sideralis APS" per imparare a orientarsi nel cielo stellato della Valle Stura in un magico viaggio fatto di storia, galassie, miti, costellazioni, stelle e pianeti.

A conclusione del percorso si arriverà nella zona osservativa allestita presso il Centro Fondo: qui si osserverà la Luna e le stelle attraverso strumentazioni astronomiche professionali guidati dall’Associazione Sideralis – Officina delle Stelle. Prenotazione necessaria. Attività gratuita.

Info: www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/e-riuscimmo-a-riveder-le-stelle e pagina Facebook Centro Fondo Festiona.

Sabato 24 febbraio, a partire dalle 18.30, è in programma una ciaspolata notturna verso punta Mirauda, a Limone Piemonte. Accompagnati da una guida escursionistica, e illuminati dalla luce della luna piena, si arriverà ai piedi di punta Mirauda. In seguito all'iscrizione la guida segnalerà ai partecipanti il luogo esatto del ritrovo. Costo dell’escursione: 15 € a persona (riduzioni per bambini/ragazzi e famiglie). Abbigliamento/attrezzatura: ciaspole e bastoncini (possibilità di noleggio a richiesta al costo di 10 €), scarponcini impermeabili, abbigliamento consono alla stagione e al meteo (capi impermeabili, berretto, guanti, occhiali da sole, si consiglia di vestirsi a strati), borraccia d'acqua e/o thermos di the caldo, kit di sicurezza: artva, pala e sonda, pila frontale per le notturne/serali. Info: www.facebook.com/limonepiemonte

Sabato 24 alle 20.30 a Levice è in programma la tombola di Carnevale con ricchi premi e stuzzichini per tutti. Il ricavato sarà devoluto alla Scuola d’Infanzia del paese.

Info: www.facebook.com/proloco.levice

Sabato 24 febbraio alle 19.30 al Monastero di San Biagio, Mondovì, è in calendario la Cena Medievale. Nell'ambito di Festivalis, et noli contristari, ci sarà la possibilità di assaporare le pietanze che gli avi mangiavano nel periodo in cui venne fondato il Monastero. Non solo, le e i commensali, ospiti di Eremberto, signore di Morozzo, e del Priore del Monastero saranno allietati dal Coro Gaudeamus che negli abiti dell'epoca canterà brani in latino, inglese e francese antico, occitano e alto tedesco, e altre lingue europee. Info e menu: www.facebook.com/monasterosanbiagiomondovi Prenotazione obbligatoria, anche via mail a info@monasterodisanbiagio.it

Musica e spettacoli

A Mondovì, nell'ambito della rassegna Teatro in Famiglia, sabato 24 febbraio alle 18 il Teatro Baretti propone lo spettacolo "Da dove guardi il mondo?" di La Piccionaia s.c.s. Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 5 anni in su. Biglietti anche su: www.vivaticket.com

Info: www.facebook.com/compagniatm

A Cuneo appuntamento con la musica gospel al Varco sabato 24 febbraio; dalle 21 il Cuneo Gospel Choir si esibirà in un concerto gratuito organizzato dall’Associazione cuneese malati reumatici (Acumar). Il coro, composto da talentuosi artisti locali, proporrà un repertorio di melodie gospel che promettono di toccare i cuori di tutti coloro che parteciperanno. La serata sarà anche l’occasione, per chi lo desidera, di sostenere le attività dell’associazione.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: https://acumarcuneo.com

A Cuneo sabato 24 febbraio la compagnia I Commedianti Niellesi porta al Toselli, alle 21, “La locandiera” di Carlo Goldoni, scritto nel 1752, per l’occasione adattato in piemontese e diretto da Mario Rossetti. La trama, assai semplice, ruota attorno alla figura di Mirandolina, donna dotata di grande intelligenza e di indubbio fascino che esercita sui vari avventori della locanda, di cui è padrona. Per info e prenotazioni: f52.eventi@gmail.com

Per la rassegna Scarabocchi, appuntamento sabato 24 febbraio alle 21 al Teatro Iris di Dronero con «Confessioni Psicolavabili», monologo comico per tenere pulita la coscienza. Un punto di vista ironico che tocca temi come la fiducia, la procrastinazione, le nuove forme di dipendenza, il feticismo e l’amore. Dario Benedetto porta in scena, in puro stile Stand Up Comedy, domande e riflessioni che possono aiutare a vivere meglio. Senza dimenticare di esplorare la bellezza e il piacere di sentirsi ridicoli davanti a ciò che ci capita. Info: www.facebook.com/cinemateatroiris

A Paesana alle 21 di sabato 24 febbraio nella “Sala Incontri” la compagnia teatrale “Na Pugnà D’Amis” presieduta da Flavio Declame manderà in scena lo spettacolo dialettale piemontese “Pio Albergo Pelacorda”. È la storia di una piccola casa di riposo diretta da Gemma Pelacorda, donna energica ma con un grande, grandissimo cuore. I pochi ospiti purtroppo non sono sempre in grado di pagare la retta data la pensione troppo misera, mettendo così in pericolo la tenuta della struttura che rischia di chiudere. Preso atto della situazione sempre più critica, Gepe, un “quasi ospite” metà giardiniere e metà tuttofare lancia un’idea, secondo lui, geniale…

L’assessorato alla Cultura del Comune di Borgo San Dalmazzo ripropone per il 2024 la consueta Rassegna di Teatro Dialettale presso il Civico Auditorium "Città di Borgo San Dalmazzo".

Sabato 24 febbraio alle 21.00 viene proposta la commedia dialettale “Gli uomini…che delusion…”, con compagnia teatrale “Siparietto S. Matteo” di Moncalieri.

Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoBorgoSanDalmazzo

A Cuneo, per la stagione Inverno-Primavera 2024 del cartellone di eventi SPETTACOLARE!, andrà in scena sabato 24 febbraio alle 21 al Cinema Teatro Don Bosco, con la compagnia Gli Attori per caso, “ Quando l’amore c’è la gamba tira el pè”, commedia di teatro dialettale di Franco Roggero. Info: https://salecuneo.it/dal-17-febbraio-torna-spettacolare-con-la-collezione-inverno-primavera-2024/

Per la rassegna Un teatro in mezzo ai libri, si svolgerà nel salone della Biblioteca 0-18 a Cuneo sabato 24 febbraio alle 17.30, “Ho un punto tra le mani”, un racconto senza parole, fatto di suoni, gesti e pittura. Uno spettacolo per avvicinare i più piccoli all’arte pittorica attraverso i linguaggi teatrali, capaci di arricchire e di stimolare emozionalmente ogni loro scoperta. Un libero gioco a partire dalla pittura di W. Kandinskij. Per l’artista forme e colori parlano direttamente all’anima. Ogni colore ha un suo odore, sapore, suono, così un punto, una linea o un triangolo, un quadrato, un cerchio. Grazie alle loro qualità sensibili le forme sono esseri viventi da ascoltare e i colori richiamano una sensazione vitale, un’emozione, un suono, addirittura uno strumento musicale. Dai due anni. Info: www.melarancio.com/un-teatro-in-mezzo-ai-libri

Sabato 24 febbraio a Moretta alle ore 21, presso il salone polifunzionale di via San Giovanni, l’associazione “La Ginestra” organizza l’evento Donne, serata di musica e parole, una serata di riflessioni e canzoni per rendere omaggio a tutte le donne, mediante letture e video, ma soprattutto mediante la musica e le canzoni eseguite da Raffaella Buzzi accompagnata da Enzo Fornione. Nel corso della serata musicale verranno ricordate donne che hanno lasciato il segno nella società, nella politica, nella scienza, nella religione, nello sport e donne che attualmente lottano pagando a caro prezzo il loro impegno per la libertà e per i diritti.

Info: www.facebook.com/associazioneculturalelaginestra

Appuntamento sabato 24 febbraio alle 21 al teatro Sociale di Alba con "Alba Queen Mania Rhapsody". Una favola quella di Freddie e dei Queen fatta rivivere dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani, Francesco Freyrie. Uno spettacolo nello spettacolo dove VIDEO, MUSICA e FAVOLA si intrecciano in un crescendo di emozioni, dagli esordi ad A Night at the Opera, dal Live Aid a Wembley. Con la regia di Daniele Sala per rivivere sul palco la leggenda di una band che ha scritto la storia...del Rock e non solo. Un nuovo spettacolo in cui la musica, le fascinazioni visive, la narrazione convivono in una formula più teatrale, una vera rapsodia pop abitata da gatti, brutti anatroccoli, chitarre fatate, regine viziate e uno scrigno di canzoni che spaccano il cuore ad ogni nota, regalandoci l’illusione di poter “vivere per sempre”.

Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi

Per la rassegna Zona Franca, al Teatro Civico di Busca, sabato 24 febbraio alle 21 andrà in scena “O Gesù d’amor acceso”, secondo monologo della trilogia “Indagare il male”, incentrata sulla pedofilia. Protagonista un prete che ripete una preghiera per bambini come un mantra, per assolversi dai peccati. È richiuso non si sa dove, forse nella sua coscienza. È rivive la sua cattiva storia. Info: www.santibriganti.it e pagina Facebook.

Biglietti su: https://www.ticket.it/teatro/evento/o-gesu-damore-acceso.aspx

Sabato 24 febbraio alle 21 è in programma al Politeama di Bra “Rejoincing Gospel Choir”, grande serata di musica con l’Ensemble Rejoincing Gospel Choir di Alba. L’evento è organizzato e promosso da AVIS, AIDO e FIDAS, sezioni di Bra. Info: www.turismoinbra.it

A Piasco sabato 24 febbraio alle 21, per la Rassegna del Teatro piemontese, la compagnia teatrale di Pinerolo “Piccolo Varietà A.P.S.” presenta “Tant fracass për niente”, commedia in due atti di Luigi Oddoero. L’appuntamento è nella Sala Polivalente “Dottor Serra”. Il biglietto d’ingresso è di 8 euro (gratuito per i bambini al di sotto degli 8 anni). Info: www.piasco.net

Alla Fondazione Mirafiore, Serralunga d’Alba, sabato 24 gennaio alle 18.30, appuntamento con “50 anni di Happy Days”. Per celebrare il cinquantesimo anniversario della messa in onda negli Stati Uniti della prima puntata (15 gennaio 1974), Emilio Targia e Giuseppe Ganelli hanno deciso di raccontare l’incredibile viaggio di Happy Days nelle case di milioni di persone in tutto il mondo.

Emilio Targia, giornalista, scrittore e attualmente caporedattore a Radio Radicale e Giuseppe Ganelli, medico e grande appassionato del telefilm Happy Days, racconteranno il loro libro “La nostra storia” che racconta la serie fin dalla sua gestazione, approfondendone il cammino attraverso gli anni. Si scopriranno le fasi della scrittura e delle registrazioni delle puntate, le scelte della produzione, il gradimento del pubblico, le esigenze delle reti televisive nel corso degli anni. La storia, le storie, gli attori, gli autori, i set, il dietro le quinte, il pubblico, le curiosità e le interviste esclusive ai protagonisti della serie. Il tutto arricchito da numerose fotografie degli attori sul set, ritratti in diversi eventi o in momenti privati, ma anche dalle immagini dei copioni, dei dischi e dei tanti memorabilia tratti dalla collezione più grande al mondo. Prenotazioni su: www.fondazionemirafiore.it.

Sempre alla Fondazione domenica 25 febbraio alle 16.30 appuntamento con lo spettacolo per bambini “C’è un asino che vola”. la fiaba di re Orcone e la magica pozione. È la storia di Carlotta e Carletto… due bambini, che minacciati dal perfido Re Orcone sono costretti a rifugiarsi nel bosco per sfuggire al suo pentolone. Dopo varie peripezie, con l’aiuto del buon Orco Tontone e delle pozioni del simpatico nanetto Mistura, i due fratellini riusciranno a sconfiggere l’orco malvagio riportando serenità e giustizia in tutto il regno. Necessario prenotare i posti sul sito: www.fondazionemirafiore.it

Per la rassegna Burattinarte d’Inverno, appuntamento domenica 25 febbraio alle 16.30 a Corneliano d’Alba con “Il Carnevale degli animali”. Tratto da una delle più note opere di Camille Saint-Saëns, lo spettacolo è frutto della maestria e della sensibilità di Federico Pieri, artista poliedrico specializzato in magia comica e fantasismo. I brani musicali della composizione prendono vita in uno spettacolo che unisce cinque tecniche artistiche diverse: le ombre cinesi, la sand art, il teatro di figura, la prestigiazione e la clownerie. E così la marcia del leone, galline e galli, emioni, tartarughe, elefanti, pesci, asini, uccelli, fossili, il cigno si animano in un’unica storia che lascerà incantato il pubblico di tutte le età. Info: www.facebook.com/burattinarte e https://burattinarte.it/spettacolo/il-carnevale-degli-animali-2

Ad Alba sul palcoscenico del Teatro sociale “G. Busca”, domenica 25 febbraio alle 17.00, andrà in scena la Compagnia Der Roche con lo spettacolo “ij gran a porto gran…e”.

Tanti soldi possono essere causa di guai ed Ernesto Ceresa con tutta la sua famiglia lo prova sulla sua pelle quando si trova in una situazione all’apparenza fortunata, ma che ben presto si trasformerà in un incubo, quasi una vera disgrazia. Biglietti disponibili alla biglietteria del Teatro due ore prima dall’inizio della recita o acquistabili anche online su www.ticket.it

Info: www.teatroalba.it/wp-content/uploads/2023/10/Teatro-Alba-2023-2024-Rassegna-Teatro-del-Territorio.pdf

La Compagnia Il Melarancio propone a Cuneo Domeniche a teatro, la tradizionale rassegna che accompagna le famiglie nei mesi invernali e che ospita Compagnie di teatro per le nuove generazioni provenienti da diverse parti d’Italia. Domenica 25 febbraio alle 17.30 la Compagnia Quintoequilibrio porterà in scena al Teatro Toselli di Cuneo “Felicia”, storia di una strega che non ha mai provato la felicità in vita sua, una donna che, sembra strano, si chiamava proprio, Felicia. Età consigliata dai 5 anni. Info: www.melarancio.com/domeniche-a-teatro

Domenica 25 febbraio alle 16.00, presso l’Auditorium San Giuseppe di Marene, è in programma "Azzurra e Sole", spettacolo per famiglie e bambini dai tre anni che racconta di due amiche, Azzurra e Sole, che amano giocare insieme raccontando delle storie. Anche se molto diverse fra loro, il gioco che intraprendono è quello di raccontare le loro storie preferite attraverso la regola del “facciamo che io ero…” Così, Azzurra e Sole entrano in confitto come Cappuccetto Rosso e il Lupo, ma sono anche amiche inseparabili come Piccolo blu e Piccolo giallo, i protagonisti della storia di Leo Lionni, una delle loro preferite. Seguendo il filo dei colori fondamentali, le storie si schiudono e si trasformano in un gioco, dove ogni confitto è seguito da una ricomposizione. Ingresso a pagamento (intero 8€, ridotto 4€), prenotazione consigliata su www.eventbrite.com.

Info: https://parrocchiamarene.it/AUDITORIUM

Per la rassegna Monforteteatro, domenica 25 febbraio appuntamento alle 17 a Monforte d’Alba con “Rumors”. Dalla penna del grande Neil Simon una commedia esilarante, messa in scena dal Piccolo Teatro di Bra con la regia di Sebastiano Burdese e Giuliano Lo Iacono: i fatti si svolgono a New York dove quattro coppie di coniugi upper class, invitati a festeggiare l'anniversario di matrimonio del vicesindaco della città, si ritrovano a dover affrontare il tentato omicidio del loro illustre concittadino. La commedia si sviluppa su due atti, imperniati da una comicità surreale che diverte lo spettatore, lasciando al tema del "giallo" un ruolo marginale di soggetto di fondo. Una frizzante e sofisticata satira che, con uno stile tutto americano, tratteggia bene le nevrosi della vita moderna. Inizio dello spettacolo alle 17 al Teatro Comunale di Monforte d'Alba. Non sono previste prenotazioni, ingresso gratuito. Info: coincidenzeteatro@gmail.com

Presso il Salone degli Stemmi del castello di Magliano Alfieri domenica alle 18 è in programma il Gran Galà dell’operetta con le arie più famose. Ingresso ad offerta libera con prenotazione obbligatoria. L’evento è uno spettacolo all’insegna del divertimento, un viaggio tra cambi d’abito, sketch e le arie più belle, famose ed amate dal pubblico. L'operetta diventa un mondo dove l'atmosfera è sempre allegra, frizzante, sorridente e dove ogni cosa è deliziosa e senza tempo, tra vaporosi vestiti di chiffon, voluttuosi giri di valzer, frivolezza, amori, caffè affollati di borghesi e intellettuali e di donnine provocanti su uno scenario musicale genuino. Protagonisti della serata la celebre soubrette Elena D'Angelo, il comico Matteo Mazzoli, il tenore Paolo Cauteruccio e la pianista Hilary Bassi, che si occupa anche della direzione artistica di tutta la manifestazione.

Ingresso a offerta libera, necessaria la prenotazione scrivendo a asso.santacecilia@gmail.com.

La stagione al Teatro Baretti di Mondovì si presenta all’insegna di un’armoniosa fusione fra contemporaneità e classicità. Dopo i successi televisivi, Lunetta Savino torna in teatro e interpreta Anna, una madre che vive la partenza del figlio ormai adulto come un tradimento a cui si aggiunge una decadenza dell’amore coniugale. La Madre di Florian Zeller, spettacolo diretto da Marcello Cotugno il 25 febbraio alle 21, indaga il tema dell’amore materno e delle sue possibili derive patologiche, alternando i toni della black commedy a risvolti drammatici. Vendita abbonamenti e singoli biglietti presso la cassa del teatro e sul circuito www.vivaticket.it

Info: www.teatro.it/teatri/baretti-mondovi-cartellone

Domenica 25 febbraio alle 21.00, presso la Crousa Neira a Savigliano, l’Associazione “Savigliano In.Contra A.p.S.”, in collaborazione con la “Menuhin String Orchestra” presenterà al pubblico il concerto “Nordic Soul”. Ingresso 10 euro. Nel corso della serata, si esibiranno il solista Andreas Wetas Jara, giovanissimo violoncellista norvegese, e Jacob Groper, giovane direttore d’orchestra tedesco, il quale si è esibito con alcune delle più importanti orchestre europee come l’orchestra sinfonica di Monaco di Baviera, l’Orchestra Filarmonica di Praga e l’Orchestra sinfonica di Budapest. Durante la serata verranno eseguite musiche di Haydn, Grieg, Bartok dal repertorio classico. Info: saviglianoincontra@gmail.com

Cultura e musei

Ad Alba domenica 25 febbraio, alle ore 16.00, a Palazzo Mostre e congressi, il collettivo In.differenti organizza un incontro sul tema “Due anni dopo cosa sta succedendo in Ucraina?”

Sarà presente la giornalista Anna Zafesova, esperta di Russia e paesi ex sovietici.

Ingresso libero. Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi

A Busca abbinata alla mostra “L’altra metà. La donna nell’arte” allestita nella galleria di Casa Francotto, sabato 24 febbraio sarà possibile partecipare alla visita guidata alla Collezione La Gaia, sulla collina di Santo Stefano, ad un chilometro dal centro storico. Allestita dalla famiglia Vaglietta, “La Gaia” è una straordinaria collezione privata di oltre 2000 opere d’arte moderna e contemporanea. a collezione vanta anche un percorso nella fotografia concettuale italiana e internazionale con una selezione di artiste che hanno utilizzato il proprio corpo come strumento della loro creatività. Domenica 25 febbraio si potrà partecipare alla visita guidata della “Busca medievale” in compagnia di una guida escursionistica abilitata. Per entrambe le iniziative (Busca medievale e visita alla mostra “La Gaia”) è richiesta la prenotazione al numero 371- 5420603 o all’indirizzo mail info@casafrancotto.it Info: www.facebook.com/comunedibusca e https://casafrancotto.it

È in corso nel Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” in piazza Medford ad Alba la mostra “Ti racconto 46 storie” a cura del Gruppo Fotografico Albese, nell’ambito della rassegna “Alba Foto Festival 2024”, con incontri ed eventi sulla fotografia. Fino al 25 febbraio saranno in esposizione 46 storie firmate da 39 fotografi del Gruppo Fotografico Albese raccontano Alba e l’albese, un territorio narrato attraverso le persone, con occhi nuovi nel presente, ma con lo sguardo rivolto al futuro. 283 immagini su un’entità geografica, ma anche e soprattutto su una realtà umana, sociale, economica, culturale, associativa. Sabato 24 febbraio alle 21.00 è in calendario l’incontro con la fotografa naturalista albese Fiorella Dotta. Info: https://albafotofestival.it

Il percorso Alba Sotterranea è un tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Gli itinerari sono diversi di data in data, a rotazione sono inserite le diverse tappe sotterranee. La visita ha una durata tra un’ora e mezza e due. Appuntamento domenica 25 febbraio. Info: http://ambientecultura.it/territorio/alba/musei/eusebio/alba-sotterranea-viaggio-al-centro-della-citta

Le mostre fotografiche “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos dal dopoguerra a oggi” alla Castiglia di Saluzzo e “Inge Morath. L’occhio e l’anima” al Filatoio di Caraglio verranno prorogate fino a lunedì 1° aprile (giorno di Pasquetta), offrendo nuove opportunità per immergersi nella grande fotografia d’autore. Gli orari di apertura rimarranno invariati: la mostra collettiva delle autrici e degli autori Magnum è visitabile il venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 19; la monografica su Inge Morath, invece, il giovedì e venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 19. Info: www.fondazioneartea.org e www.facebook.com/MuseiSaluzzo

Conservando il biglietto di una delle due mostre si avrà diritto all’ingresso ridotto all’altra, fino al 1° aprile.

Domenica 25 febbraio presso il MAB - Museo Archeologico di Bene Vagienna, è in programma “A spasso con gli archeologi - ripercorri con noi le tracce del passato": pomeriggio culturale consigliato per adulti e famiglie con visita guidata alla città romana di Augusta Bagiennorum e del museo, accompagnati da archeologi. Info e prenotazioni: www.archea.info/visite-guidate

Il Museo Mallè di Dronero, nell’ambito di “Culturalmente”, la rassegna di corsi e appuntamenti sui temi più vari, propone un ciclo di 4 incontri (durata 1 h 30 minuti dalle 15.30) sull’arte in tutte le sue sfaccettature, curati da Ivana Mulatero. Sabato 24 febbraio incontro dal titolo "Dalle scene di genere agli happening". Info: www.museomalle.org

A Robilante domenica 25 febbraio (con orario 10.00-12.00 e 15.30-18.00) il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S. Com-Museo del suono e della comunicazione invitano a varcare la loro soglia per scoprire le tante curiosità che racchiudono. Un’occasione unica per apprendere le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S. Com) oppure come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica).

Info: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).