"La Cooperativa Monviso implementa il servizio doposcuola a Roccavione dal 2019"

In riferimento all'articolo La scuola al centro dell'attenzione per Paolo Giraudo e i candidati di "Tra la gente, per la gente" a Roccavione riceviamo e pubblichiamo una nota di Cristina Cavalera, presidente della Cooperativa Sociale MONVISO SCS.

"Desidero fare una precisazione circa il comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri in merito all'assenza del servizio di DOPOSCUOLA nel Comune di Roccavione.

Vorrei precisare che la Cooperativa Monviso implementa il servizio sul territorio di Roccavione dal 2019. È un servizio nato grazie alla virtuosa rete tra famiglie, Amministrazione Comunale, Consorzio Socio Assistenziale, Caritas e Istituto Scolastico.

Accogliamo difatti un gruppo di minori che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di secondo grado. Ritengo doverosa tale precisazione nel rispetto dei miei collaboratori che con passione e dedizione verso il proprio lavoro si impegnano quotidianamente da diversi anni e verso le famiglie che ci affidano i loro figlioli".