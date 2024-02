A Cuneo ritorna la rassegna “Cinema nei Quartieri”

Nei film proposti l’attenzione è concentrata su temi che trattano la sofferenza emozionale, le difficoltà nei rapporti interpersonali, sia fuori che dentro la cerchia della famiglia; le vicende trattate, rappresentate in forma di commedia, non evitano di approfondire l’esame delle problematiche.

Per le tematiche trattate due dei film proposti “La vita che verrà – Herself” e “Un divano a Tunisi” fanno parte anche delle iniziative di “8 marzo è tutto l’anno” in collaborazione con il Comune di Cuneo.